Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","shortLead":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","id":"20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b.jpg","index":0,"item":"ec7626f6-27a2-4366-8c9f-81bbd025930c","keywords":null,"link":"/360/20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","timestamp":"2025. március. 05. 15:45","title":"Süddeutsche Zeitung-riport: A magyar bírák nem akarnak tovább hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","shortLead":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","id":"20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"cf495ec4-bcb7-4bfe-8a1b-faf476ab6767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 15:49","title":"Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság, fel kell oldani a USAID-támogatások befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced2161e-4f1a-41ad-b3dc-178f72538771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Nicolas Sarkozyt és Emmanuel Macront látogatta meg a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Szerdán Nicolas Sarkozyt és Emmanuel Macront látogatta meg a magyar miniszterelnök. ","id":"20250306_marine-le-pen-orban-viktor-emmanuel-macron-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ced2161e-4f1a-41ad-b3dc-178f72538771.jpg","index":0,"item":"5b3cff5c-59e8-49cf-a454-8f93fa6372c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_marine-le-pen-orban-viktor-emmanuel-macron-parizs","timestamp":"2025. március. 06. 10:32","title":"Le Pennel is találkozott Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","shortLead":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","id":"20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"54895c2a-60e7-46a3-800d-dd88e2016bea","keywords":null,"link":"/360/20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","timestamp":"2025. március. 06. 07:30","title":"Politico: 5 perccel éjfél előtt – lidércnyomásos csúcsra készül az EU, részben Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","id":"20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d.jpg","index":0,"item":"d495fe86-49a6-4cee-a941-1c439669be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","timestamp":"2025. március. 05. 20:33","title":"Szöul szerint Oroszország észak-koreai katonákat képzett ki drónok használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kamatok csökkenése már látszik a bankok 2024-es eredményein, a különadó is sokat elvitt tőlük, de az inflációkövető díjemeléseken nagyot kaszáltak.","shortLead":"A kamatok csökkenése már látszik a bankok 2024-es eredményein, a különadó is sokat elvitt tőlük, de az inflációkövető...","id":"20250305_bankok-nyereseg-rekord-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"65d45aab-48fe-444b-bf3c-dfeed34850d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_bankok-nyereseg-rekord-ado","timestamp":"2025. március. 05. 13:08","title":"Soha nem látott nyereséget hoztak össze a magyar bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]