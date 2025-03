A Vatikán legfrissebb tájékoztatása szerint Ferenc pápa szervezete jól reagált a kezelésre, állapota lassan javul, de az orvosok továbbra is óvatosak a prognózissal. Hozzátették, az egyházfőnek már nincsen láza, a légzésfunkciós vizsgálat is jobb érteket mutat, a vérképnél pedig nem észleltek romlást.

Az egyházfő napközben azért továbbra is magas áramlású oxigént kap, éjszaka pedig nem invazív gépi ventillációval segítik a légzését. Megosztották azt is, hogy Ferenc pápa reggel a szobájához tartozó kápolnában imádkozott, a nap több részében pedig felváltva dolgozott és pihent, illetve a nemzetközi nőnap alkalmából üzenetet küldött hangoztatva, hogy továbbra is bízni kell a nőkben, nagylelkűségükben és bátorságukban.

Az üzenet annak a beszédnek a részét képezte, amelyet a pápa helyett a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros olvasott fel az olasz Életért Mozgalom képviselőinek, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt. A Gemelli-klinikán keltezett beszédben Ferenc pápa az élet szentségét hangsúlyozta. Kijelentette: miközben korunkat a selejtezés kultúrája uralja, az élet akkor a legszentebb, amikor sérülékeny. Kiemelte, hogy a társadalom akkor nevezhető igazságosnak, amikor védi a születendő életet, a segítségre szoruló időseket, a gyógyíthatatlan betegeket.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő bejelentette, hogy Ferenc pápa vasárnap sem olvassa fel személyesen az Úrangyala-imádságot kísérő beszédét, amelyet immáron negyedik hete a Vatikán szöveges változatban közöl. A Ferenc pápa felépüléséért minden este a Szent Péter téren mondott rózsafüzérimát szombat este Michael Czerny bíboros, az átfogó emberi fejlődésért felelős dikasztérium prefektusa vezeti.

A Vatikánban hétfőn kezdődnek a hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatok, amelyeken a kúria bíborosai vesznek részt. A szentszéki szóvivő közölte, hogy Ferenc pápa videón keresztül sem csatlakozik a találkozókhoz.