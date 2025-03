Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ez nem vezet eredményre, a kormány következő lépése a haszonkulcsok hatósági korlátozása lesz.","shortLead":"Amennyiben ez nem vezet eredményre, a kormány következő lépése a haszonkulcsok hatósági korlátozása lesz.","id":"20250307_nagy-marton-aruhazlancok-onkentes-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6fbb8265-168b-45fe-83f2-a512a2314257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_nagy-marton-aruhazlancok-onkentes-arcsokkentes","timestamp":"2025. március. 07. 20:29","title":"Nagy Márton elmondta, mely termékeknél várják el az önkéntes árcsökkentést az áruházláncoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04af3cba-409e-4805-b3f0-1678e0e46bb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit orvosok az orrsövény-ferdülés kezelésére használt műtétet alkalmazták azokon a betegeken, akik hosszú Covidtól szenvednek, és nem éreznek sem ízeket, sem illatokat. A jelek szerint működik a dolog.","shortLead":"Brit orvosok az orrsövény-ferdülés kezelésére használt műtétet alkalmazták azokon a betegeken, akik hosszú Covidtól...","id":"20250307_hosszu-covid-szaglas-elvesztese-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04af3cba-409e-4805-b3f0-1678e0e46bb2.jpg","index":0,"item":"9199f115-1604-43e7-a82a-7ab012f2ce88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_hosszu-covid-szaglas-elvesztese-mutet","timestamp":"2025. március. 07. 20:03","title":"Megműtötték a hosszú Covidtól szenvedő betegeket, visszatért a szaglásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A bíróság szerint a katasztrófa elkerülhetetlen lett volna akkor is, ha a működtetők megteszik a biztonsági óvintézkedéseket.","shortLead":"A bíróság szerint a katasztrófa elkerülhetetlen lett volna akkor is, ha a működtetők megteszik a biztonsági...","id":"20250306_felmentes-japan-legfelsobb-birosag-fukusimai-atomeromu-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7.jpg","index":0,"item":"64b3990e-27b1-48a5-94e0-c9611e2406fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_felmentes-japan-legfelsobb-birosag-fukusimai-atomeromu-vezetok","timestamp":"2025. március. 06. 11:27","title":"Felmentette a japán legfelsőbb bíróság a fukusimai atomerőmű vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jogutód nélkül megszűnt a Medigast Kft., amit nem milliárdos férjének köszönhet, és amiből nem is gazdagodott meg.","shortLead":"Jogutód nélkül megszűnt a Medigast Kft., amit nem milliárdos férjének köszönhet, és amiből nem is gazdagodott meg.","id":"20250307_varkonyi-andrea-medigast-kft-kkv-vallalkozas-felszamolas-cegtorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"fdf8d5bc-393f-4f86-b73f-fe00db7c1d5f","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_varkonyi-andrea-medigast-kft-kkv-vallalkozas-felszamolas-cegtorles","timestamp":"2025. március. 07. 09:11","title":"Törölték Várkonyi Andrea régebbi cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő úszás közben lett rosszul, a gyors beavatkozásnak köszönheti az életét.","shortLead":"A nő úszás közben lett rosszul, a gyors beavatkozásnak köszönheti az életét.","id":"20250307_mentok-ujraelesztes-uszoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"3402462c-3f30-4f1b-8b36-c62736099d9a","keywords":null,"link":"/elet/20250307_mentok-ujraelesztes-uszoda","timestamp":"2025. március. 07. 17:42","title":"Újra kellett éleszteni egy nőt egy budapesti uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A következő orvosi jelentést szombaton küldik ki. ","shortLead":"A következő orvosi jelentést szombaton küldik ki. ","id":"20250306_Annyit-javult-a-papa-allapota-hogy-mostantol-nem-adnak-ki-rola-kozlemenyt-minden-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4f9b375d-18fe-4033-8144-14b360edf263","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Annyit-javult-a-papa-allapota-hogy-mostantol-nem-adnak-ki-rola-kozlemenyt-minden-este","timestamp":"2025. március. 06. 20:52","title":"Annyit javult a pápa állapota, hogy mostantól nem adnak ki róla közleményt minden este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.","shortLead":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"4971c357-6e66-424e-b585-7829c5cae342","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","timestamp":"2025. március. 07. 11:47","title":"Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]