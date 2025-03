Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak a résztvevők. Orbán Viktor egyedül maradt az Európai Tanácsban, amikor Ukrajna további támogatásáról volt szó, a magyar miniszterelnök szerint azonban az EU van elszigetelve, nem Magyarország. Az EU-csúcs után Orbán azt mondta, Ukrajna uniós tagságáról véleménynyilvánító szavazást tartanak – Magyarországon.","shortLead":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak...","id":"20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9.jpg","index":0,"item":"cf5597a1-cbac-4f59-9d52-5a12c5072806","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:55","title":"Orbán megkérdezi a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett az út.","shortLead":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett...","id":"20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210.jpg","index":0,"item":"168f58fb-0fe5-4a00-af69-ea22037d52db","keywords":null,"link":"/elet/20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","timestamp":"2025. március. 06. 20:56","title":"A 4iG Orbán Sára és Jászai Gellért magánrepülős útjáról: „Minden család saját maga fizette az utazás költségeit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három hete annak, hogy az egyházfő kórházba került. ","shortLead":"Három hete annak, hogy az egyházfő kórházba került. ","id":"20250307_Ferenc-papa-allapota-tovabbra-is-stabil-penteken-dolgozott-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"1977704b-ff16-4bf7-a039-5298034cf39c","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Ferenc-papa-allapota-tovabbra-is-stabil-penteken-dolgozott-is","timestamp":"2025. március. 07. 20:15","title":"Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, pénteken dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e15c1e8-1b3c-43e6-be1a-4b92f8b86b08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába lesznek meg a tárcsák, ezeket hivatalosan már nem lehet értékesíteni. ","shortLead":"Hiába lesznek meg a tárcsák, ezeket hivatalosan már nem lehet értékesíteni. ","id":"20250306_Kozel-120-millio-forint-ertekben-loptak-le-felniket-tuningolt-Audikrol-az-ABT-cegnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e15c1e8-1b3c-43e6-be1a-4b92f8b86b08.jpg","index":0,"item":"cb272844-538f-4c78-8136-6f4420db4d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_Kozel-120-millio-forint-ertekben-loptak-le-felniket-tuningolt-Audikrol-az-ABT-cegnel","timestamp":"2025. március. 06. 20:20","title":"Közel 120 millió forint értékben loptak le felniket, féktárcsákat tuningolt Audikról az ABT cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok a valódi kérdéseket feltenni kívánó, nem a propagandaközpontból irányított sajtóval kialakítottak és fenntartanak.","shortLead":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok...","id":"20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10.jpg","index":0,"item":"3b5a1bf1-22c7-4576-bb04-66a76730094c","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","timestamp":"2025. március. 07. 08:00","title":"Munk Veronika: Szakmai lojalitás Orbán testőrével? Röhögni tudnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d832ff59-78f3-4eb5-9e11-ee368479398b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Walton Goggins Jimmy Kimmel talkshow-jában beszélt először arról, mennyire fél a kígyóktól.","shortLead":"Walton Goggins Jimmy Kimmel talkshow-jában beszélt először arról, mennyire fél a kígyóktól.","id":"20250307_feher-lotusz-hbo-max-streaming-kigyomaras-walton-goggins","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d832ff59-78f3-4eb5-9e11-ee368479398b.jpg","index":0,"item":"64b7ea3c-3a21-4270-b65f-64d7e5de0bff","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_feher-lotusz-hbo-max-streaming-kigyomaras-walton-goggins","timestamp":"2025. március. 07. 17:51","title":"Kígyó harapta meg A Fehér Lótusz kígyófóbiás színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz évig is eltarthat, és még az sem biztos, hogy megvalósulhat.","shortLead":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz...","id":"20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821.jpg","index":0,"item":"0f0effb5-8b89-41e7-8553-be7bb9e1208a","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. március. 07. 17:15","title":"Rácz András szerint Orbán a vélemény-szavazással csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy megvétózta az EU katonai segélyét Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több száz fős közösségi chat érkezhet hamarosan az Instagramba, a funkciót már teszteli a Meta.","shortLead":"Több száz fős közösségi chat érkezhet hamarosan az Instagramba, a funkciót már teszteli a Meta.","id":"20250307_meta-instagram-kozossegi-beszelgetes-chat-uj-funkcio-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"7ce14aed-394d-44c7-bc9e-62dd3f536304","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_meta-instagram-kozossegi-beszelgetes-chat-uj-funkcio-teszt","timestamp":"2025. március. 07. 13:03","title":"Nagy újítást tesztel az Instagram, jöhetnek a 250 fős chatszobák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]