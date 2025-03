Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"732b3083-4eb9-4936-ab57-66660278ed2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékszik az első születésnapjára? Esetleg első lépéseire? Nem véletlen, ha nemmel válaszolt, ugyanis az agyunk nem képes kisgyerekkori emlékeinket visszaidézni. Az pedig, hogy mikori az első emlékünk, több tényezőn múlik.","shortLead":"Emlékszik az első születésnapjára? Esetleg első lépéseire? Nem véletlen, ha nemmel válaszolt, ugyanis az agyunk nem...","id":"20250309_elso-emlekek-miert-nem-emlekszunk-kisgyerekkorunk-esemenyeire-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/732b3083-4eb9-4936-ab57-66660278ed2e.jpg","index":0,"item":"1e9697fd-5e31-407a-9c02-a4760a09bb56","keywords":null,"link":"/elet/20250309_elso-emlekek-miert-nem-emlekszunk-kisgyerekkorunk-esemenyeire-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 08:00","title":"Miért nem emlékszünk kisgyerekkorunk eseményeire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","shortLead":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","id":"20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8.jpg","index":0,"item":"d897bf59-b8ff-4f84-ad00-10f414a80c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","timestamp":"2025. március. 10. 07:59","title":"Új rekordot húzott be az 1108 lóerős legdurvább Porsche – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég állítja: csak akkor, ha erre külön engedélyt ad az ember.","shortLead":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég...","id":"20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"fefe0c45-7fcc-4e86-9931-391140acc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Már a keresési előzményekhez is hozzáférne a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","shortLead":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","id":"20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e.jpg","index":0,"item":"7bfa8db8-8cb9-4f91-a7fc-8685133f94d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","timestamp":"2025. március. 09. 17:11","title":"Viharos szél és sok eső érkezik hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","shortLead":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","id":"20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1.jpg","index":0,"item":"406c2d08-48d7-40ff-9b26-8735f9627122","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","timestamp":"2025. március. 10. 09:12","title":"Újranyitották, megreformálták a finnországi Lenin-múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d32f9e-1ca5-4238-8c34-4d9815802e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fertőtlenítés közben szlovák népviseletbe öltözött nők édességet osztogattak és a rendőrökkel fotózkodtak.","shortLead":"A fertőtlenítés közben szlovák népviseletbe öltözött nők édességet osztogattak és a rendőrökkel fotózkodtak.","id":"20250310_fertotlenites-szerbia-antalfalva-vucsics-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d32f9e-1ca5-4238-8c34-4d9815802e0f.jpg","index":0,"item":"194de38e-2fdf-4efc-97a3-4f485ff2f254","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_fertotlenites-szerbia-antalfalva-vucsics-latogatas","timestamp":"2025. március. 10. 10:54","title":"Fertőtlenítettek egy szerbiai falut, miután Vucsics meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff.jpg","index":0,"item":"7d1097e3-e354-4e7f-8e0f-1648c76cf704","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","timestamp":"2025. március. 09. 07:21","title":"66, azaz hatvanhat kilométerrel árulják ezt a remek 32 éves kupé BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]