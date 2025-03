Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","shortLead":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","id":"20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175.jpg","index":0,"item":"fd27004c-9d61-4d5f-8f5b-56225bef7dae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","timestamp":"2025. március. 11. 06:41","title":"Ledobta álcáját az 1000 lóerős Mercedes-AMG villany SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is meg fog támadni.","shortLead":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is...","id":"20250310_felmeres-donald-trump-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"3a888977-0893-479e-a2a7-8f7bdd6178bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_felmeres-donald-trump-diktator","timestamp":"2025. március. 10. 12:17","title":"Felmérés: Donald Trumpot a britek, a franciák és a németek többsége is diktátornak tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2329c71f-4519-4dde-a3a4-7e9a92d4e330","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"kultura","description":"Szélhámosok mindig is voltak, az internetnek, pontosabban a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig talán aktívabbak, mint valaha. Belle Gibsont a róla szóló dokumentumfilmben az Instagram legborzasztóbb csalójának nevezik: azt állította, halálos betegséget diagnosztizáltak nála, és közben hamis reményt adott olyanoknak, akik a legsebezhetőbbek közé tartoznak. ","shortLead":"Szélhámosok mindig is voltak, az internetnek, pontosabban a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig talán aktívabbak...","id":"20250309_belle-gibson-atveres-sorozat-dokumentumfilm-netflix-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2329c71f-4519-4dde-a3a4-7e9a92d4e330.jpg","index":0,"item":"1e63ac4a-8949-45c0-9cb8-31b4df58ac67","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_belle-gibson-atveres-sorozat-dokumentumfilm-netflix-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 18:25","title":"Gyógyíthatatlan agydaganatot hazudott magának, ezzel lett az egészséginfluenszerek mérgező prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást. Tel-Aviv célja az lehet, hogy a nagyobb nyomást helyezzen a Hamászra a tűzszüneti tárgyalásokon. ","shortLead":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást...","id":"20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"c96da985-6491-4161-956e-5333cbe46062","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","timestamp":"2025. március. 09. 20:46","title":"Izrael levágja az áramhálózatról a Gázai övezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","shortLead":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","id":"20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a.jpg","index":0,"item":"1c663132-23eb-489c-b94f-08990c5f1baa","keywords":null,"link":"/sport/20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 11. 05:44","title":"Hatalmas siker vagy csúfos bukás – mi sülhet ki a Cadillac megjelenéséből a Forma–1-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég állítja: csak akkor, ha erre külön engedélyt ad az ember.","shortLead":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég...","id":"20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"fefe0c45-7fcc-4e86-9931-391140acc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Már a keresési előzményekhez is hozzáférne a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","shortLead":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","id":"20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"a4654150-cf22-4444-b424-ea03b6bced37","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","timestamp":"2025. március. 11. 10:18","title":"Magyar Péter azonnali radikális áfacsökkentést követel az összes egészséges élelmiszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]