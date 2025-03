Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogszabály szerint azok léphetnek be a száj- és körömfájás által sújtott területre, akik részt vesznek az állatok gyógyításában, vagy ellátásában.","shortLead":"A jogszabály szerint azok léphetnek be a száj- és körömfájás által sújtott területre, akik részt vesznek az állatok...","id":"20250310_hadhazy-akos-orban-kisbajcs-szaj-es-koromfajas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"39d66136-c25a-4f6d-a508-9897257a3145","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_hadhazy-akos-orban-kisbajcs-szaj-es-koromfajas-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 16:36","title":"Hadházy szerint Orbánt be se engedték a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Április 4-ig vagy el kell adnia a kínai ByteDance-nek a TikTok amerikai üzletágát – egy amerikai cégnek –, vagy végleg betiltják azt az USA területén. Kérők a jelek szerint már bőséggel vannak.","shortLead":"Április 4-ig vagy el kell adnia a kínai ByteDance-nek a TikTok amerikai üzletágát – egy amerikai cégnek –, vagy végleg...","id":"20250310_bytedance-tiktok-eladasa-egyesult-allamok-betiltas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"0c1298a7-d545-43b5-873d-03d867b74e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_bytedance-tiktok-eladasa-egyesult-allamok-betiltas-donald-trump","timestamp":"2025. március. 10. 14:41","title":"Donald Trump szerint négy vásárlója is lehet a TikTok amerikai üzletágának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","shortLead":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","id":"20250311_dalai-lama-reinkarnacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482.jpg","index":0,"item":"e7bd5883-d9a0-4f53-b19f-1d2a41c01bec","keywords":null,"link":"/elet/20250311_dalai-lama-reinkarnacio","timestamp":"2025. március. 11. 08:43","title":"A dalai láma szerint az utódja Kínán kívül, a „szabad világban” fog születni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt megjelenése óta feltehetően csökkent a sok milliárd forintból fenntartott hálózat eredményessége. A Fidesz kísérletezett ugyan közösségi médiás jelenlétének felfuttatásával, de ez eddig nem bizonyult sikeresnek. A legújabb kezdeményezés a „Harcosok klubja”, amelynek létét a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de a közösség tagjai sajtóinformációk szerint már közvetlenül Orbán Viktortól kapnak utasítást. ","shortLead":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt...","id":"20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776.jpg","index":0,"item":"b477a211-35da-46db-8857-4567cd55c0cd","keywords":null,"link":"/360/20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Magyar Péter ellen már kevés lehet a Megafon, átszervezheti facebookos jelenlétét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ee1aa798-86f4-4be6-b78e-26b4ea3efa00","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvonulás betiltása nem csak az LMBTQ-közösség tagjai számára ijesztő gondolat. Mutatjuk, mi a baj a miniszterelnök tervével.","shortLead":"A felvonulás betiltása nem csak az LMBTQ-közösség tagjai számára ijesztő gondolat. Mutatjuk, mi a baj a miniszterelnök...","id":"20250310_Budapest-Pride-betiltasa-LMBTQ-kozosseg-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1aa798-86f4-4be6-b78e-26b4ea3efa00.jpg","index":0,"item":"8160da19-21ef-489f-9b5c-2f7a14118766","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Budapest-Pride-betiltasa-LMBTQ-kozosseg-video-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 20:00","title":"„Négy fal között nem lehet az egyenlő jogokért küzdeni” – videóriport a Pride központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak a nyilvánosság elé. Szeretettel külföldről sorozatunk szerzője átfogó mérleget vont.","shortLead":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak...","id":"20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb.jpg","index":0,"item":"28dd9b4a-56bc-4484-97a8-bb6c6315ec2d","keywords":null,"link":"/360/20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","timestamp":"2025. március. 11. 18:30","title":"Most már látható, támogatják-e a vajdasági magyarok a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tiltakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]