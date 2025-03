Pénteken tartják Rodrigo Duterte, volt Fülöp-szigeteki elnök első meghallgatását a Nemzetközi Büntetőbíróságon Hágában – írja a The Guardian.

Dutertét kedden tartóztatták le a manilai nemzetközi repülőterén, mivel a vád szerint 2016 és 2022 közötti elnöksége idején lehetővé tette, hogy a hatóságok önkényesen jártak el a kábítószerügyek gyanúsítottjaival szemben, ami több ezer ember, köztük gyermekek halálához vezetett.

Bár keddi letartóztatásakor ellenállt az intézkedésnek, és állítólag kijelentette, hogy csak holtan vihetik Hágába, a hollandiai városban már nyugodtan viselkedett a 79 éves volt elnök, aki egy Facebook-videón azt is állította, hogy „elmondtam a rendőrségnek, a hadseregnek, hogy ez volt a munkám, és én vagyok a felelős”.

Úgy tudni, Duterte jogi csapata a manilai letartóztatás jogszerűségét készül megtámadni, mivel annak során – szerintük – nem mutatták be az elfogatóparancs másolatát. A letartóztatásnak különös érdekessége, hogy a Fülöp-szigetek 2019-ben megtagadta az emberi jogok nemzetközi bíróságának joghatóságát saját területén, de miután a jelenlegi elnök, ifjabb Ferdinand Marcos és a Duterte-család közötti konfliktus elmérgesedett, a hatóságok mégis engedelmeskedtek a parancsnak.

A volt és jelenlegi elnök családja korábban szoros szövetségben állt, Marcos alelnöke jelenleg is Rodrigo Duterte Sara nevű lánya, aki most szintén Hollandiában van, hogy apját támogassa. Bár az elmúlt időben mindkét családnak érdekében állt az együttműködés, a konfliktus elkerülhetetlen volt, hiszen mindkét família dinasztia-építési célja megkövetelte, hogy a 2028-as választásokon saját emberét juttassa az elnöki székbe. Az egyre agresszívabb üzengetések után Marcos lépése váratlan gyorsasággal mért csapást a Dutertékre. Marcos azzal magyarázta a letartóztatást, hogy bár a Büntetőbíróság joghatóságát nem ismerik el, az Interpol elfogatóparancsait továbbra is végrehajtják az országban.

Duterte kezdődő büntetőügye azért is ígérkezik nagy horderőjűnek, mert Donald Trump amerikai elnök felől a hágai bíróságra is komoly nyomás nehezedik, amiért az Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, és volt védelmi minisztere, Yoav Gallant ellen is elfogatóparancsot adott ki az emberi jogok gázai megsértése miatt. Trump kifogásolta, hogy a Büntetőbíróság amerikai állampolgárok és az USA szövetségesei ellen is folytat nyomozást.

A hágai bíróság főügyésze, Karim Khan üdvözölte Duterte elfogását és kiadását. „Sokak szerint a nemzetközi jog nem olyan erős, mint szeretnénk, és ezzel egyetértek. De ismételten hangsúlyozom, hogy a nemzetközi jog nem is olyan gyenge, mint egyesek hiszik” – mondta a volt politikus hollandiai átadásakor.

Az első meghallgatáson a vádlott kérheti szabadon bocsátását a tárgyalásig. A tulajdonképpeni per csak több előkészítő szakasz után fog kezdődni, és várhatóan hónapokig, ha nem évekig tart majd.