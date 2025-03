Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","shortLead":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","id":"20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9.jpg","index":0,"item":"d9a68a76-c50f-4984-9a71-d5ed9d76ac61","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:10","title":"Kocsis Máté az állampolgárság felfüggesztéséről: Nem biztos, hogy amit benyújtottunk, helyes, vagy jogilag tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Viktor a status quót és saját hatalmát védő harcot hirdetett dehumanizált állampolgárai ellen, Magyar Péter országépítésre hívta a nemzetet. Tessék választani. ","shortLead":"Orbán Viktor a status quót és saját hatalmát védő harcot hirdetett dehumanizált állampolgárai ellen, Magyar Péter...","id":"20250315_a-kereszteslovag-deliriuma-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862.jpg","index":0,"item":"df8065c9-f605-4baf-bb85-aac2a94a3327","keywords":null,"link":"/360/20250315_a-kereszteslovag-deliriuma-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 15. 19:56","title":"Egy saját démonaival küzdő poloskairtó kereszteslovag lázálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés alapján, a GDPR arra kötelezi a magyar hatóságokat, hogy helyesbítsék a nemi identitásra vonatkozó személyes adatot, amennyiben az pontatlan, vagyis minden olyan esetben, amikor a transz emberek társadalmi valósága és nemi identitása eltér a születéskor rögzített nemüktől.","shortLead":"A döntés alapján, a GDPR arra kötelezi a magyar hatóságokat, hogy helyesbítsék a nemi identitásra vonatkozó személyes...","id":"20250314_Europai-Birosag-Helyesbiteni-kell-a-transz-emberek-nemet-a-magyar-nyilvantartasokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818.jpg","index":0,"item":"86712475-7888-4562-a503-dbbea2e58320","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Europai-Birosag-Helyesbiteni-kell-a-transz-emberek-nemet-a-magyar-nyilvantartasokban","timestamp":"2025. március. 14. 12:26","title":"Európai Bíróság: Helyesbíteni kell a transz emberek nemét a magyar nyilvántartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","shortLead":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","id":"20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96.jpg","index":0,"item":"57fc252b-acc5-431f-bf2e-f0dda22102af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 14. 08:55","title":"Zárt körben szabad lesz reklámozni az új „innovatív dohánytermékeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","shortLead":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","id":"20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907.jpg","index":0,"item":"f7d607e2-5836-420b-b112-5bebdd8f391f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","timestamp":"2025. március. 14. 14:16","title":"„Embermagasságban állt a kutyaürülék” – 150 kutyát tartott embertelen körülmények között egy család az alföldi tanyavilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","shortLead":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","id":"20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5.jpg","index":0,"item":"796e8964-1800-4707-8d83-435cd1d6e44f","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","timestamp":"2025. március. 14. 08:56","title":"Orbán levelet írt a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint az Egyesült Államok legmodernebb hajója.","shortLead":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint...","id":"20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9.jpg","index":0,"item":"eebdb9c4-5948-4c71-afaa-c698480f88ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","timestamp":"2025. március. 15. 18:03","title":"Atommeghajtású hadihajót épít Kína – célkeresztben az USA fölénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","shortLead":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","id":"20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3956c538-7834-4a01-9089-f8e00617e88c","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","timestamp":"2025. március. 14. 14:52","title":"Nem engedték rágyújtani a füves cigijére, ezért őrjöngeni kezdett egy strand büféjében, majd kórházi ápolókat rúgott fejbe egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]