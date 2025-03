Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a kórházból mondta el hagyományos vasárnapi imáját, orvosai szerint már nincs kritikus állapotban.","shortLead":"A pápa a kórházból mondta el hagyományos vasárnapi imáját, orvosai szerint már nincs kritikus állapotban.","id":"20250316_Ferenc-papa-a-megprobaltatasok-idoszakat-eli-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"7c8e2bc5-9014-4fba-9cab-4a9b2daf5c54","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Ferenc-papa-a-megprobaltatasok-idoszakat-eli-at","timestamp":"2025. március. 16. 13:05","title":"Ferenc pápa a megpróbáltatások időszakát éli át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476","c_author":"Lenthár Balázs","category":"elet","description":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült egyre a divatdiktátor-hajlamokkal is rendelkező Führer pamacsa? Náci dolog-e a Hitler-bajusz? Arcszőrzet-történeti áttekintőnk következik.","shortLead":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült...","id":"20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476.jpg","index":0,"item":"307282d3-0707-4dbb-8962-37c69ec0ea2d","keywords":null,"link":"/elet/20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Hiába próbálták lebeszélni róla – így született a Hitler-bajusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","shortLead":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","id":"20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"258d8af7-fa3c-4bcc-b94f-5970c046c1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","timestamp":"2025. március. 16. 12:22","title":"Trump szerint szarkasztikus volt, amikor megígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott támogatások, amelyekhez már a felvételkor gyereket kell ígérni, vagy a szülések után csökken a tartozás. Erre jön rá a családi adókedvezmény és az szja-mentesség, de mennyit nyerhet mindezekkel egy család? Végigszámoltuk a családtámogatási rendszert.","shortLead":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott...","id":"20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986.jpg","index":0,"item":"dc504215-5b41-41b8-a71e-99706e59c9e0","keywords":null,"link":"/360/20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","timestamp":"2025. március. 16. 10:30","title":"Much adó about nothing: mikor, hány gyereket kell szülnöm ahhoz, hogy a legtöbbet profitáljak az államból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","shortLead":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","id":"20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf.jpg","index":0,"item":"4157cef7-43ad-47d0-97d5-fee784a311b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","timestamp":"2025. március. 17. 16:42","title":"A MÚOSZ Orbán poloskás beszédéről: Elszabadulhat a kommunikációs pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt éve készít filmeket, sokszor kifejezetten zord körülmények között, az amatőr szereplők alkalmazásával esélyt adva sok nehéz sorsú embernek. Kitartó munkájának köszönhetően világszerte többen ismerhetik meg Amerika másik, kevéssé ragyogó arcát, de a sikerhez szerény, kedves karaktere is hozzájárulhatott","shortLead":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt...","id":"20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377.jpg","index":0,"item":"7c1a15d5-a47f-4cbd-8d7e-ab6ffcc8d580","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","timestamp":"2025. március. 15. 19:30","title":"A szexmunkások árnyalt ábrázolásával kezdte, majd bemutatta azokat, akik Trumpra szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már csak egy lépés választja el a sportágat attól, hogy bekerüljön a következő olimpia programjába.","shortLead":"Már csak egy lépés választja el a sportágat attól, hogy bekerüljön a következő olimpia programjába.","id":"20250317_world-boxing-okolvivas-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-kongresszus-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23.jpg","index":0,"item":"077aee4b-6581-4565-b2de-77fc299d7945","keywords":null,"link":"/sport/20250317_world-boxing-okolvivas-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-kongresszus-los-angeles","timestamp":"2025. március. 17. 16:05","title":"Úgy tűnik, megoldódik az ökölvívás sorsa az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]