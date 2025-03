Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bb4e8b0-a91a-45d6-aeae-075449b793cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa 80 év alatt teljesen körbenőtte a szovjet aknavetőgránátot.","shortLead":"A fa 80 év alatt teljesen körbenőtte a szovjet aknavetőgránátot.","id":"20250317_Faba-szorult-vilaghaborus-robbanotest-kerult-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bb4e8b0-a91a-45d6-aeae-075449b793cc.jpg","index":0,"item":"c3982064-89c8-411f-8306-5df9a80c9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Faba-szorult-vilaghaborus-robbanotest-kerult-elo","timestamp":"2025. március. 17. 07:33","title":"Fába szorult világháborús robbanótest került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt üzente, hogy Budapest nem hagyja magukra, megvédi azokat, akik felvonulnának.","shortLead":"A főpolgármester azt üzente, hogy Budapest nem hagyja magukra, megvédi azokat, akik felvonulnának.","id":"20250317_budapest-pride-betiltas-torvenyjavaslat-karacsony-gergely-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"3e4b697a-f9f1-44f5-931e-d3c03f4dfb7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_budapest-pride-betiltas-torvenyjavaslat-karacsony-gergely-fopolgarmester","timestamp":"2025. március. 17. 12:38","title":"Karácsony Gergely: Pride lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A normál ügymenetet felgyorsítva, bő egy nap alatt eljut a benyújtástól a zárószavazásig a kormánypárti javaslat, amely a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza mások alapvető jogait, és teszi betilthatóvá – egyedüliként az EU-ban – a Pride felvonulást. A döntés jogalapja, az Alaptörvény módosítása ezzel már nem is tudja tartani a tempót.","shortLead":"A normál ügymenetet felgyorsítva, bő egy nap alatt eljut a benyújtástól a zárószavazásig a kormánypárti javaslat, amely...","id":"20250317_Annyira-siet-a-Fidesz-betiltani-a-Pride-ot-hogy-atlep-a-jogon-elobb-szavazzak-vegul-meg-a-tiltast-mint-az-ezt-lehetove-tevo-Alaptorveny-modositast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"91111d54-8d22-4479-86bb-f1a07c5e4c02","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Annyira-siet-a-Fidesz-betiltani-a-Pride-ot-hogy-atlep-a-jogon-elobb-szavazzak-vegul-meg-a-tiltast-mint-az-ezt-lehetove-tevo-Alaptorveny-modositast-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 15:29","title":"Annyira siet a Fidesz betiltani a Pride-ot, hogy átlép a jogon: előbb szavazzák végül meg a tiltást, mint az ezt lehetővé tevő Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza a berlini székhellyel működő Európai Társaság a Szabadságjogokért (Civil Liberties Union for Europe – Liberties) legfrissebb éves jelentése. Az ország tavaly még inkább visszalépett, például a sajtószabadság és a független bíráskodás területén.","shortLead":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza...","id":"20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54.jpg","index":0,"item":"072a886f-e079-49a5-9ea3-8e3dc3a0216d","keywords":null,"link":"/360/20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","timestamp":"2025. március. 18. 07:05","title":"Európai TASZ: A magyar jogállam külön kategória az EU-ban – a legalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","shortLead":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","id":"20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"03875281-af02-4994-8348-abe46b0462cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:13","title":"Egy jogállamban ez egy politikustól sem megengedhető - visszautasítja Orbán Viktor poloskázós beszédét az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c","c_author":"Mészáros Márton","category":"gazdasag","description":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","shortLead":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","id":"20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c.jpg","index":0,"item":"82252469-23c3-4f53-85c1-16135b1f4770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 05:19","title":"Brutális különbségekre mutat rá a KSH: ahol nincs autógyár, ott szinte semmi nincsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]