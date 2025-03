Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a27dac1d-a544-4ad5-9005-4951dd68055f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff közel-keleti megbízottja szerint a két ország vezetője hamarosan fontos kérdésekről tart majd megbeszélést. ","shortLead":"Steve Witkoff közel-keleti megbízottja szerint a két ország vezetője hamarosan fontos kérdésekről tart majd...","id":"20250316_donald-trump-vlagyimir-putyin-orosz-ukran-haboru-megbeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a27dac1d-a544-4ad5-9005-4951dd68055f.jpg","index":0,"item":"7b16805d-c708-42ea-bd48-86443bf9b5d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_donald-trump-vlagyimir-putyin-orosz-ukran-haboru-megbeszeles","timestamp":"2025. március. 16. 20:00","title":"Tényleg karnyújtásnyira lehet, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztessen az orosz-ukrán tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","shortLead":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","id":"20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef.jpg","index":0,"item":"f8efc56a-dc80-4f00-a7a7-374764822258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 17. 07:58","title":"1,2 milliárd forintért árulnak itthon egy szuperritka McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","shortLead":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","id":"20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81.jpg","index":0,"item":"073a2019-d7ee-4214-918c-8588bc32705a","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","timestamp":"2025. március. 16. 21:32","title":"Szijjártó Péter az észak-macedóniai diszkótűzről: Magyarország átvállalja 19 sérült ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dbaf2f-38e5-46ff-9f04-da32a5e4746f","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Két hét alatt csak a belga főváros egyik negyedében, Anderlechtben hét fegyveres leszámolás történt. „Olyan, mintha a Vadnyugaton élnénk” – mondják a helyiek. Ropognak a fegyverek Szeretettel külföldről sorozatunk legújabb, brüsszeli cikkében.","shortLead":"Két hét alatt csak a belga főváros egyik negyedében, Anderlechtben hét fegyveres leszámolás történt. „Olyan, mintha...","id":"20250318_szeretettel-kulfoldrol-brusszel-drogkereskedelem-bandahaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dbaf2f-38e5-46ff-9f04-da32a5e4746f.jpg","index":0,"item":"9040ce79-f7f7-4433-90af-1fb119736a28","keywords":null,"link":"/360/20250318_szeretettel-kulfoldrol-brusszel-drogkereskedelem-bandahaboru","timestamp":"2025. március. 18. 15:00","title":"A brüsszeli rendőrök a mobiljukat nyomkodták, amikor 60 méterre tőlük Kalasnyikovval végeztek ki egy drogkereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László András a Common Sense Societyben tevékenykedett, amit az amerikai konzervatív Federalist Society minden valószínűség szerint milliókkal támogatott.","shortLead":"László András a Common Sense Societyben tevékenykedett, amit az amerikai konzervatív Federalist Society minden...","id":"20250317_usaid-laszlo-andras-amerikai-tamogatas-federal-society-common-sense-society","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"4fed56f2-4c54-4f6f-b08b-152772c1c9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_usaid-laszlo-andras-amerikai-tamogatas-federal-society-common-sense-society","timestamp":"2025. március. 17. 11:22","title":"A USAID-et vizsgáló kormánybiztos egy olyan szervezetnek volt a tagja, amelyik amerikai támogatással igyekezett befolyásolni a magyar alkotmányozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda. A zord holdi éjszaka beköszönte után végleg leállt.","shortLead":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda...","id":"20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e.jpg","index":0,"item":"cde0c4d1-5840-4651-8ba0-1c6339f3e487","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","timestamp":"2025. március. 18. 09:03","title":"14 nap után elnémult a Firefly holdszondája, a cég szerint minden feladatát teljesítette a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","shortLead":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","id":"20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67.jpg","index":0,"item":"3e2170b6-0f8c-4fc7-baa7-cad52719112c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","timestamp":"2025. március. 17. 14:03","title":"11 kilométer mélyre fúr az új kínai hajó, onnan vehetnek mintát, ahonnan még senkinek sem sikerült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a gyermekvédelem céljaira” kell költeni.","shortLead":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a...","id":"20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"2a8080d2-d92b-4479-807c-bb886afeeb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 09:55","title":"Benyújtották a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot, a résztvevőket is pénzbírsággal sújtanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]