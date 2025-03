Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","shortLead":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","id":"20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"22d86ac5-9e28-463b-a63e-fb3af67ec3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","timestamp":"2025. március. 19. 19:28","title":"Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","shortLead":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","id":"20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db.jpg","index":0,"item":"9b6fb5d7-71a1-4419-a9d6-102e33a41446","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","timestamp":"2025. március. 20. 08:29","title":"Eltűnt egy Magyarországon élő német férfi, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","shortLead":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","id":"20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a.jpg","index":0,"item":"4f2c2213-385b-44de-88f8-3a7ef06ca2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","timestamp":"2025. március. 18. 17:41","title":"„Nem félek, dühös vagyok” – a Kossuth téren tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","id":"20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"404a9dec-dbee-4de0-a484-a0b49e8b5caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","timestamp":"2025. március. 18. 22:12","title":"Zelenszkij: Ukrajna nem saláta vagy gyümölcslé, hogy feltálalják Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el a cupertinói cég. A vállalat azonban tart az uniós szabályozástól – ám úgy tűnik, feleslegesen.","shortLead":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el...","id":"20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894.jpg","index":0,"item":"0ec8abca-78f2-4ae8-a700-e8f571e5fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","timestamp":"2025. március. 20. 11:03","title":"Az Európai Unió szerint teljesen rendben van, ha töltőport nélküli iPhone-t dob piacra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c58c4c6-f12b-4d5e-a994-9882a8f1bbcf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hiperautó brutális teljesítménye és szívó V12-es motorjának üvöltése garantáltan felejthetetlen élmény.","shortLead":"A hiperautó brutális teljesítménye és szívó V12-es motorjának üvöltése garantáltan felejthetetlen élmény.","id":"20250318_Pagani-Huayra-R-Evo-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c58c4c6-f12b-4d5e-a994-9882a8f1bbcf.jpg","index":0,"item":"eac64c68-d6e0-4ced-9e5b-7f50767354ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Pagani-Huayra-R-Evo-video","timestamp":"2025. március. 18. 20:20","title":"Teljesen őrült hangja van az eddigi legextrémebb tizenkét hengeres Paganinak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa230021-a484-465f-9b91-82aa43d8f439","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Jó képességű gyerekek vesznek el és kerülnek a dizájnerdrogok csapdájába, mert nincs, aki időben elkezdjen a lelkükkel foglalkozni, és utána nagyon gyors a leépülés – mondja Béres Tibor szociológus, aki szerint a most nagy rössel elkezdett drogellenes rendőrségi razziákat nem érdemes kritizálni, de az is igaz, hogy ennél jóval többre van szükség az állam részéről, ha a drogproblémákat kezelni akarja. Az Autonómia Alapítvány szegregátumokban dolgozó munkatársa arról is beszélt, hogy mi változott a romatelepeken a Fidesz-kormányzás alatt és arról is, miért rossz, hogy úgy élnek emberek, hogy a drogozást maguk körül már teljesen természetesnek tekintik.","shortLead":"Jó képességű gyerekek vesznek el és kerülnek a dizájnerdrogok csapdájába, mert nincs, aki időben elkezdjen a lelkükkel...","id":"20250319_Beres-Tibor-Autonomia-Alapitvany-interju-szegregatum-dizajner-drogok-herbal-kristaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa230021-a484-465f-9b91-82aa43d8f439.jpg","index":0,"item":"0c182c01-757e-4d96-b5d9-ec4f24b78344","keywords":null,"link":"/360/20250319_Beres-Tibor-Autonomia-Alapitvany-interju-szegregatum-dizajner-drogok-herbal-kristaly","timestamp":"2025. március. 19. 13:14","title":"“Ezek a gyerekek még menthetők lettek volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","shortLead":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","id":"20250319_coca-cola-zero-light-kupak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"9a5f9e6f-7a00-405d-862d-394c1ae704ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_coca-cola-zero-light-kupak","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]