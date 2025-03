Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált egyedülálló apa. A rendező, Sós Bálint Dániel a mindig is olyan filmet akart készíteni, amiben a forma és a tartalom tökéletes egységet alkot. A filmben nem csak a lecsupaszított képi világa különleges, a finanszírozása is párját ritkítja manapság.","shortLead":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált...","id":"20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb.jpg","index":0,"item":"31dfe262-d0b0-4282-8530-5a031ab7a539","keywords":null,"link":"/360/20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 20. 16:58","title":"Tragikus fordulat után súlyos dilemma: a kiskamasz gyerek megóvása vagy az igazság a fontosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan vonzó befektetési forma, a többség nem mozdul ki belőle.","shortLead":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan...","id":"20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"6ffb6f7c-befc-4a75-980b-d41fdcac6681","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","timestamp":"2025. március. 20. 11:58","title":"Megint hatalmas pénzeső érkezik – érdemes alaposan megfontolni, mit vesz fel az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar mutatni nekik.","shortLead":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar...","id":"20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075.jpg","index":0,"item":"b68b4396-94e9-42aa-bee7-63bb0282eecb","keywords":null,"link":"/sport/20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","timestamp":"2025. március. 19. 15:51","title":"Imane Helif nem tart Donald Trumptól, és megvédené a címét Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb8450a-c33a-4d2c-bee5-ff2cb9a9d628","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ilyen névvel soha nem viszed semmire” – jósolta első találkozásukkor Vágó.","shortLead":"„Ilyen névvel soha nem viszed semmire” – jósolta első találkozásukkor Vágó.","id":"20250321_Vago-Istvan-nem-josolt-nagy-jovot-a-Capak-kozottben-szereplo-Balogh-Petyanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb8450a-c33a-4d2c-bee5-ff2cb9a9d628.jpg","index":0,"item":"f3223346-aa97-4d66-97c9-f3be4f4a993f","keywords":null,"link":"/elet/20250321_Vago-Istvan-nem-josolt-nagy-jovot-a-Capak-kozottben-szereplo-Balogh-Petyanak","timestamp":"2025. március. 21. 13:41","title":"„Milyen borzasztó neved van” – Vágó István nem jósolt nagy jövőt a Cápák közöttben szereplő Balogh Petyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó” termékekre.","shortLead":"A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó” termékekre.","id":"20250320_A-Lidl-berugja-a-Rogan-altal-kihagyott-ziccert-felcimkezi-az-arressapkas-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"f3617a1f-0a1e-4290-9aa0-5c96a0355e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_A-Lidl-berugja-a-Rogan-altal-kihagyott-ziccert-felcimkezi-az-arressapkas-termekeket","timestamp":"2025. március. 20. 10:29","title":"A Lidl berúgja a Rogán által kihagyott ziccert: felcímkézi az árréssapkás termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei ellen, a sokáig lesajnált vidéken változások indultak el. Ez a Fülszöveg, ízelítő az e heti HVG-ből. ","shortLead":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei...","id":"20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6.jpg","index":0,"item":"f79bce28-dd77-4953-889c-08b462fd8e8f","keywords":null,"link":"/360/20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","timestamp":"2025. március. 20. 08:00","title":"Odalett az Orbán-varázs, Magyar Pétert alkalmasabbnak látják a leendő exminiszterelnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","shortLead":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","id":"20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"73fe31bf-b10f-4eab-a5e7-5f3e84b95b3a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","timestamp":"2025. március. 21. 12:05","title":"Autizmust diagnosztizáltak a The Last of Us sztárjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebec85cd-ffe0-466f-9241-005c8de4a01d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországot (még) nem tájékoztatták, belsős információk szerint az Európai Bizottság azt vizsgálja, kapott-e a gyár tiltott állami támogatást Kínából.","shortLead":"Magyarországot (még) nem tájékoztatták, belsős információk szerint az Európai Bizottság azt vizsgálja, kapott-e a gyár...","id":"20250320_Az-EU-vizsgalhatja-a-szegedi-BYD-gyarat-tiltott-tamogatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebec85cd-ffe0-466f-9241-005c8de4a01d.jpg","index":0,"item":"b048d267-bd80-40d7-ba92-862d839d70ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Az-EU-vizsgalhatja-a-szegedi-BYD-gyarat-tiltott-tamogatas-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 08:32","title":"Az EU vizsgálhatja a szegedi BYD-gyárat tiltott támogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]