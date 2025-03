Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a37468e-3775-4f23-ac7d-a6b547312204","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfőbb kérdés, amit most minden befektető feltesz magának, hogy Törökország lesz-e az új Oroszország. ","shortLead":"A legfőbb kérdés, amit most minden befektető feltesz magának, hogy Törökország lesz-e az új Oroszország. ","id":"20250319_Erdogan-ellenzek-letartoztatas-lira-tozsde-zuhanas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a37468e-3775-4f23-ac7d-a6b547312204.jpg","index":0,"item":"0ec71ffc-25d7-4c11-9bf3-2e79f518766a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Erdogan-ellenzek-letartoztatas-lira-tozsde-zuhanas-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 12:18","title":"Erdogan kiütötte a török gazdaságot ellenfele letartóztatásával, mélyrepülésben a líra és a tőzsde is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","shortLead":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","id":"20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20.jpg","index":0,"item":"1af4e44a-ef52-4121-b91a-5f3c2e48c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","timestamp":"2025. március. 19. 07:54","title":"Őrizetbe vették Erdoğan fő ellenfelét a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros...","id":"20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9.jpg","index":0,"item":"1dba4fc4-4488-4ea7-b7f8-914ddec0e347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók 81%-a közepesen nagyobb stresszt él meg a mindennapokban, sokan hétvégén sem tudnak kikapcsolódni.","shortLead":"A munkavállalók 81%-a közepesen nagyobb stresszt él meg a mindennapokban, sokan hétvégén sem tudnak kikapcsolódni.","id":"20250320_A-magyarok-tobbsege-az-idohiany-es-a-tul-sok-feladat-miatt-stresszel-a-legjobban-a-munkahelyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685.jpg","index":0,"item":"1e814d2d-ff2b-47cf-9995-97ca9ef9d547","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_A-magyarok-tobbsege-az-idohiany-es-a-tul-sok-feladat-miatt-stresszel-a-legjobban-a-munkahelyeken","timestamp":"2025. március. 20. 11:25","title":"A magyarok többsége az időhiány és a túl sok feladat miatt stresszel a legjobban a munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","shortLead":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","id":"20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d.jpg","index":0,"item":"95cf060d-1dbd-4bab-83c3-c06f66760918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","timestamp":"2025. március. 19. 08:24","title":"Ekkora bukást is régen láthattunk: három nap alatt 1300 milliárd forintot vesztett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff1cf3-2677-4d8c-b02c-cba4609e75cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeff Baena 47 évesen vetett véget az életének, de már előtte aggasztó jeleket mutatott.","shortLead":"Jeff Baena 47 évesen vetett véget az életének, de már előtte aggasztó jeleket mutatott.","id":"20250320_Negy-honapja-mar-kulon-eltek-amikor-Aubrey-Plaza-ferje-ongyilkos-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeff1cf3-2677-4d8c-b02c-cba4609e75cd.jpg","index":0,"item":"dfd2adc9-c8c0-47c7-be79-87eb3ff263d4","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Negy-honapja-mar-kulon-eltek-amikor-Aubrey-Plaza-ferje-ongyilkos-lett","timestamp":"2025. március. 20. 09:54","title":"Már hónapok óta külön éltek, amikor Aubrey Plaza férje öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán a top 4 szereplőt nézzük, akkor is hozzájuk kerül az állami pénzeső 25 százaléka. ","shortLead":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán...","id":"20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"f9170589-1c17-4c22-8c6b-df9136dec23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","timestamp":"2025. március. 19. 14:20","title":"Kijöttek a friss adatok: elképesztő mennyiségű pénzt szór az Orbán-kormány a NER-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]