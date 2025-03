Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni, miről dönthetünk még életünkben, és mivel jár egy végrendelet kedvezményezettjének lenni.","shortLead":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni...","id":"20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721.jpg","index":0,"item":"637a9fad-909d-487b-8301-4b80d59bfeb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 24. 06:00","title":"Hogyan támadhatom meg a végrendeletet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745437d7-f01b-458a-95cd-81ede1fadf0c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hálózat középpontjában egy decemberben kémkedés gyanújával letartóztatott bolgár nő állt.","shortLead":"A hálózat középpontjában egy decemberben kémkedés gyanújával letartóztatott bolgár nő állt.","id":"20250324_ausztria-oroszorszag-dezinformacio-kem-kemelharitas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/745437d7-f01b-458a-95cd-81ede1fadf0c.jpg","index":0,"item":"1c820b22-0837-4a02-b904-dd152d37c8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_ausztria-oroszorszag-dezinformacio-kem-kemelharitas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 24. 12:41","title":"Ukránellenes orosz dezinformációs hálózatot tárt fel az osztrák hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Punk’s not dead!","shortLead":"Punk’s not dead!","id":"20250322_sex-pistols-koncert-100-club","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0.jpg","index":0,"item":"22a5cb06-cb36-4174-9d0a-f8e02c09164d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_sex-pistols-koncert-100-club","timestamp":"2025. március. 22. 13:42","title":"Újra a punk bölcsőjében koncertezett a Sex Pistols","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Traffiboxokkal és tömeges szondáztatással lép szintet a közúti ellenőrzésben Budapesten a rendőrség.","shortLead":"Traffiboxokkal és tömeges szondáztatással lép szintet a közúti ellenőrzésben Budapesten a rendőrség.","id":"20250324_Traffibox-tomeges-szondaztatas-gyorshajtas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774.jpg","index":0,"item":"661b8037-c1c4-4080-9e61-d72b0951574a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Traffibox-tomeges-szondaztatas-gyorshajtas-rendorseg","timestamp":"2025. március. 24. 12:25","title":"BRFK: A főváros útjai nem versenypályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fd7125-c5c4-4f8b-add5-b44c28b2da22","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kilenc éve veszítette el párját. ","shortLead":"Kilenc éve veszítette el párját. ","id":"20250322_Cserhalmi-Gyorgy-felesege-elvesztese-Esterhazy-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56fd7125-c5c4-4f8b-add5-b44c28b2da22.jpg","index":0,"item":"bb12b33b-b414-49e2-8aca-a54f7d187264","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Cserhalmi-Gyorgy-felesege-elvesztese-Esterhazy-Peter","timestamp":"2025. március. 22. 16:44","title":"„Mindjárt összeköltözöm a feleségeddel” – szívszorító emléket osztott meg Cserhalmi György felesége elvesztéséről és Esterházy Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új liberális vezér, Mark Carney, aki újoncként érkezett a politikába a bankvilágból.","shortLead":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új...","id":"20250322_mark-carney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"19acfc34-dc5e-4447-b08a-b7e99f6a4484","keywords":null,"link":"/360/20250322_mark-carney","timestamp":"2025. március. 22. 14:00","title":"A pénzügyi válságot és a Brexitet kezelte, most Trumpot kell a kanadai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","shortLead":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","id":"20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794.jpg","index":0,"item":"98c21297-8f30-46d8-84dd-cd98cba1f1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","timestamp":"2025. március. 24. 06:41","title":"Különleges új Golf GTI-vel rukkol elő a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]