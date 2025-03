Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De az nem derül ki a kormány határozatából, hogy mik ezek.","shortLead":"De az nem derül ki a kormány határozatából, hogy mik ezek.","id":"20250325_kormanyhatarozat-tobbletfeladatok-mohacsi-duna-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"46876382-4de1-4901-8811-8742710313a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_kormanyhatarozat-tobbletfeladatok-mohacsi-duna-hid","timestamp":"2025. március. 25. 06:58","title":"Műszaki többletfeladatokat adnak a mohácsi híd építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","shortLead":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","id":"20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992.jpg","index":0,"item":"351fffb6-1d13-441c-bc83-71bee1422393","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","timestamp":"2025. március. 26. 11:22","title":"Ukrán szakértő: Az orosz propaganda különösen aktív a magyar közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komolyan is gondolják kijelentésüket, ugyanis éjszaka Moszkva dróntámadást indított a kikötőváros, Mikolajiv ellen.","shortLead":"Komolyan is gondolják kijelentésüket, ugyanis éjszaka Moszkva dróntámadást indított a kikötőváros, Mikolajiv ellen.","id":"20250326_Ukrajna-fegyverszunet-Oroszorszag-Trump-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c.jpg","index":0,"item":"1436e8c9-fe34-47a7-976c-b9faa9249940","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Ukrajna-fegyverszunet-Oroszorszag-Trump-USA","timestamp":"2025. március. 26. 19:48","title":"Oroszország kijelentette: csak akkor lehet tengeri tűzszünet, ha feloldják a bankjaik elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi csoportba” a lap főszerkesztőjét.","shortLead":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi...","id":"20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"013fc44f-787b-437b-bef7-7276d9fdc8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","timestamp":"2025. március. 25. 06:12","title":"Trump és Musk viccelődtek, Hegseth idegesen tagad – így reagáltak amerikai vezetők az Atlanticnek kiszivárogtatott tervekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","id":"20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"b7c9db7a-44e4-4d73-ba4e-149279e7410c","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"Eltűnt, a NATO-főtitkár szerint meghalt négy amerikai katona gyakorlatozás közben Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De természetesen nem történt semmi. ","shortLead":"De természetesen nem történt semmi. ","id":"20250326_Az-MTA-mar-tiz-eve-figyelmeztetett-az-MNB-alapitvanyok-koruli-szabalytalansagokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"2ff48417-548d-45e5-a1c6-7cd4d41b5c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Az-MTA-mar-tiz-eve-figyelmeztetett-az-MNB-alapitvanyok-koruli-szabalytalansagokra","timestamp":"2025. március. 26. 05:24","title":"Az MTA már tíz éve figyelmeztetett az MNB-alapítványok körüli szabálytalanságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek kizárását, de a turisztikai vállalatok belső működésén is képes javítani.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek...","id":"20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f.jpg","index":0,"item":"fce30ce0-b1f7-4d56-ad77-b46db086222b","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Szédítő gyorsasággal hódít a turizmusban a mesterséges intelligencia, de néha nem árt ránézni, nem hallucinál-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]