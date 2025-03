Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az eurókötvények kamatlába több mint másfélszeresére ugrott, az árfolyam 7 százalékot esett. A piac nem díjazta a Matolcsy-klán felügyelete alatt működő MNB-alapítványok felelőtlen pénzszórását és az ÁSZ-jelentés nyomán kirobbanó botrányt.","shortLead":"Az eurókötvények kamatlába több mint másfélszeresére ugrott, az árfolyam 7 százalékot esett. A piac nem díjazta...","id":"20250324_GTC-mnb-optima-pallas-gtc-osszeomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"35e06df6-48d3-4ed9-a355-a6e77f78da56","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_GTC-mnb-optima-pallas-gtc-osszeomlas","timestamp":"2025. március. 24. 12:08","title":"Varga Mihály futhat a Matolcsyék által elherdált százmilliárdok után, összeomlott a lengyel ingatlancég árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963eea51-90fd-44cf-b246-67c6c708e27e","c_author":"Balizs Benedek","category":"360","description":"Nagy munka vár Rossira, hogy összeszedje a válogatottat a világbajnoki-selejtezőre. De hogyan viszonyul mindez Orbán Viktor párhuzamos valóságához?","shortLead":"Nagy munka vár Rossira, hogy összeszedje a válogatottat a világbajnoki-selejtezőre. De hogyan viszonyul mindez Orbán...","id":"20250324_magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-osztalyozo-vereseg-kieses-ertekeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/963eea51-90fd-44cf-b246-67c6c708e27e.jpg","index":0,"item":"30535ddd-fd60-43ec-a715-e4733b530e0d","keywords":null,"link":"/360/20250324_magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-osztalyozo-vereseg-kieses-ertekeles","timestamp":"2025. március. 24. 17:30","title":"Orbán hiába él álomvilágban, a törökök elleni kettős vereség több súlyos hiányosságra is rávilágított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5d10c-efae-4a7c-9e8c-c698aceb1b4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Karl-Heinz Grassert korrupciós vádakban találták bűnösnek.","shortLead":"Karl-Heinz Grassert korrupciós vádakban találták bűnösnek.","id":"20250325_ausztria-karl-heinz-grasser-volt-penzugyminiszter-korrupcio-itelet-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f5d10c-efae-4a7c-9e8c-c698aceb1b4b.jpg","index":0,"item":"c964d326-8108-42c3-a619-eb58c66444c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_ausztria-karl-heinz-grasser-volt-penzugyminiszter-korrupcio-itelet-bortonbuntetes","timestamp":"2025. március. 25. 14:25","title":"Négy év börtönre ítélték a volt osztrák pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","shortLead":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","id":"20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"e749e9ae-9b77-4266-88d8-2b5930cbc7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","timestamp":"2025. március. 25. 07:42","title":"Népszava: Megemelik a járóbeteg-, a kórházi aktív és krónikus alapdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","shortLead":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","id":"20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"2b858874-d85d-4024-99fd-52c18f20adf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","timestamp":"2025. március. 25. 11:56","title":"Négy új járatot jelentett be a Wizz Air Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","shortLead":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","id":"20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019.jpg","index":0,"item":"d99bcf84-0909-4ba6-98a9-8492aeeafd2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","timestamp":"2025. március. 25. 08:24","title":"Egy nap alatt 100 ezren töltötték ki Magyar Péter „népszavazását”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban lecsapott rájuk, bár a jelek szerint nem lesz egyszerű a probléma teljes felszámolása.","shortLead":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban...","id":"20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"6415a6c6-0078-45e9-a0c5-f1b7de2d51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","timestamp":"2025. március. 24. 10:03","title":"Ellepte a pornó a Spotifyt – némelyik a toplistákra is felkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]