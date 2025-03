Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mivel vádolják Mehmet Pehlivant.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mivel vádolják Mehmet Pehlivant.","id":"20250328_torokorszag-letartoztatas-ekrem-imamoglu-ugyved","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"a5f9cc76-5aa3-4b43-b0de-3b43ca397b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_torokorszag-letartoztatas-ekrem-imamoglu-ugyved","timestamp":"2025. március. 28. 17:09","title":"Letartóztatták a bebörtönzött isztambuli polgármester ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árréstop bevezetése után nagyot esett a laktózmentes tejtermékek ára.","shortLead":"Az árréstop bevezetése után nagyot esett a laktózmentes tejtermékek ára.","id":"20250328_nagy-marton-tablazat-arresstop-laktozmentes-termekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"43a34cc9-0e92-4f6f-969f-0876034fd2a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_nagy-marton-tablazat-arresstop-laktozmentes-termekek","timestamp":"2025. március. 28. 15:08","title":"Nagy Márton új táblázatából kiderül, kik az árréstop nagy nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8267b330-da2a-49a4-b672-798ba4051797","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok építőipari cég szűnik meg, keveset alapítanak, folyamatosan csökken a szektorban működő vállalkozások száma. Az elmúlt öt év legrosszabb hónapja volt a február az építőipari cégalapításokban Nincs több halandzsa nyomtatásnál – javította a Windows bosszantó hibáját a Microsoft A megrendeléstől a munka megkezdéséig átlagosan 53 napot kell várni a szakikra 