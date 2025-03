Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy a magyar menekültügyi szabályozás ellentétes az EU-joggal. Az ítélet nem teljesítése miatt az EU 143 milliárd forintot már levont a támogatásokból, a cech 191 milliárd forintnál jár.","shortLead":"A kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy a magyar menekültügyi szabályozás...","id":"20250328_Brusszel-elarulta-eddig-hany-szazmilliard-forintot-bukott-Magyarorszag-a-kormany-menekultdafkeja-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1a78fa4f-cc2a-4031-844d-55a5ba2e9aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Brusszel-elarulta-eddig-hany-szazmilliard-forintot-bukott-Magyarorszag-a-kormany-menekultdafkeja-miatt","timestamp":"2025. március. 28. 07:53","title":"Brüsszel elárulta, eddig hány százmilliárd forintot bukott Magyarország a kormány menekültdafkéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi alpári stílusban alázta, fenyegette a Tisza Párt aktivistáit.","shortLead":"A férfi alpári stílusban alázta, fenyegette a Tisza Párt aktivistáit.","id":"20250328_seres-zoltan-cs-sandor-magyar-peter-maffiozo-tisza-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"fe67b4e0-f8fd-4684-8895-d9341559649b","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_seres-zoltan-cs-sandor-magyar-peter-maffiozo-tisza-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 10:10","title":"Telex: A meggyilkolt Seres Zoltán maffiózó volt embere kötött bele a tiszásokba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd971791-9cf2-4618-90dd-66ed084f88d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ismert provokátort előállították.","shortLead":"Az ismert provokátort előállították.","id":"20250328_bede-zsolt-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd971791-9cf2-4618-90dd-66ed084f88d8.jpg","index":0,"item":"2f58eece-0cad-411a-918c-37c12b206b23","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_bede-zsolt-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 11:19","title":"Bede Zsoltot elvitték a rendőrök Magyar Péterék rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","shortLead":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","id":"20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c.jpg","index":0,"item":"157e2837-840c-436f-95df-3ea63dea7665","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","timestamp":"2025. március. 26. 16:43","title":"Több mint 2 milliárd forintért kelt el a világ legdrágább kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681bc8a1-2d59-4851-8b85-d07f6096b503","c_author":"Szentirmai Áron","category":"tudomany","description":"Több városban, többek között Varsóban is fontos szerepet játszik 8 darab kagyló, amelyeknek az ivóvízminőség ellenőrzésében van fontos feladatuk.","shortLead":"Több városban, többek között Varsóban is fontos szerepet játszik 8 darab kagyló, amelyeknek az ivóvízminőség...","id":"20250328_kagylo-viz-minosege-jelzes-lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681bc8a1-2d59-4851-8b85-d07f6096b503.jpg","index":0,"item":"25174b60-e1f9-40d2-9a0c-e1d4353623d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_kagylo-viz-minosege-jelzes-lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 28. 06:01","title":"Lengyelországban a kagylóknak is van munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában álló SpaceX-nek is vannak NASA-szerződései. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában...","id":"20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"6542734b-a3c4-4812-8a9e-35ef2b90631e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","timestamp":"2025. március. 26. 17:03","title":"420 millió dollárnyi szerződést húzott át a NASA-nál Elon Musk „bürokráciacsökkentő kormányügynöksége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]