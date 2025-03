Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a00f69a-d9d5-4882-9556-286d97a82d72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most életbe lépett törvény ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. A lengyel vezetés szerint csak a „szervezetten, csoportokban érkező menekültekkel szemben” alkalmazzák majd az intézkedést.","shortLead":"A most életbe lépett törvény ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. A lengyel vezetés szerint csak...","id":"20250327_lengyelorszag-belarusz-menedekjog-menekultvalsag-illegalis-bevandorlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a00f69a-d9d5-4882-9556-286d97a82d72.jpg","index":0,"item":"c6f11ce1-9d2e-4776-af64-8b04d8a372d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_lengyelorszag-belarusz-menedekjog-menekultvalsag-illegalis-bevandorlo","timestamp":"2025. március. 27. 13:19","title":"A lengyelek felfüggesztik a menedékjogi eljárást azoknál, akik Belaruszból csoportosan szervezve érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","shortLead":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","id":"20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba.jpg","index":0,"item":"0a963f67-0a97-4d5c-8474-1394de3f7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","timestamp":"2025. március. 28. 06:41","title":"Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel sikerült megakadályozniuk, hogy Erdogan török elnök kormánybiztost nevezzen ki a főváros élére. ","shortLead":"Ezzel sikerült megakadályozniuk, hogy Erdogan török elnök kormánybiztost nevezzen ki a főváros élére. ","id":"20250326_Ideiglenes-polgarmestert-valasztott-Isztambulban-a-torok-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"659fe63b-b20c-42b9-a3ce-fa211f3482d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Ideiglenes-polgarmestert-valasztott-Isztambulban-a-torok-ellenzek","timestamp":"2025. március. 26. 22:06","title":"Ideiglenes polgármestert választott Isztambulban a török ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8.jpg","index":0,"item":"d16b3342-ea55-4816-9cc3-f68772a29964","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","timestamp":"2025. március. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Apróbetűs részek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is árulkodik. Milyen érzelmeket élnek át a kirekesztettek, és hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Miért van (e téren is) nagyobb felelőssége a politikusoknak? És hogyan működik a társadalmi lelkiismeret?","shortLead":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is...","id":"20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84.jpg","index":0,"item":"fe47668b-f8f6-4d85-b3bb-db9b64a667dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","timestamp":"2025. március. 28. 08:40","title":"A kirekesztés a nagyobb közösség állapotát mutatja meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram. A programhoz az iskolák csatlakozhatnak.","shortLead":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram...","id":"20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"c5556972-c52a-4adb-9117-b2069df4d3f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","timestamp":"2025. március. 26. 15:03","title":"Újdonság az Instagramon: felveszik a kesztyűt a zaklatással szemben, várják az iskolák jelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista templomok.","shortLead":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista...","id":"20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66.jpg","index":0,"item":"4721e11f-37ea-416e-a3c9-3ef31f36b321","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","timestamp":"2025. március. 27. 11:14","title":"Már 26 halálos áldozatuk van a dél-koreai erdőtüzeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","id":"20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0.jpg","index":0,"item":"254ef4b5-d1dc-43b4-bd76-851b8469cca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"25 éves, de szinte vadonatúj BMW Z3 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]