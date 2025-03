Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolgáltató a probléma elhárításáig köteles a lakosság számára ivásra, főzésre megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani.","shortLead":"A szolgáltató a probléma elhárításáig köteles a lakosság számára ivásra, főzésre megfelelő minőségű ivóvizet...","id":"20250327_rackeve-arzen-ivoviz-tiltas-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ecf98984-584f-4f09-8ce9-949a6db6d913","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_rackeve-arzen-ivoviz-tiltas-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 27. 19:12","title":"Arzén miatt megtiltotta az ivóvízfogyasztást Ráckevén a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","id":"20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190.jpg","index":0,"item":"88c13c3c-8206-4245-9f84-bf7dd1f132a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","timestamp":"2025. március. 28. 14:39","title":"Izrael a tűzszünet óta először mért csapást Bejrútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","shortLead":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","id":"20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3.jpg","index":0,"item":"4f7a7d96-2e81-4d3a-ae2a-c3b238c3b240","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","timestamp":"2025. március. 28. 19:14","title":"Felújítás közben rejtett kamerára és lehallgatókészülékre bukkantak a balatonalmádi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök elleni kettős vereség után már a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is azoknak üzent, akiket szerinte boldoggá tesz a kudarcuk. Miért érzik úgy, hogy bántják őket, amikor az emberek túlnyomó többsége és a média is jóindulatú nemzeti csapattal?","shortLead":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök...","id":"20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946.jpg","index":0,"item":"2f56d56b-1143-44b9-8411-3f66eb68535e","keywords":null,"link":"/360/20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","timestamp":"2025. március. 27. 17:34","title":"A tenyerükön hordja őket az ország, miért foglalkozik akkor Rossi után már Szoboszlai is az állítólagos ellendrukkerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának bejáratánál.","shortLead":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának...","id":"20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd.jpg","index":0,"item":"3da7c96b-3019-4a94-b2f8-b62eee556615","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","timestamp":"2025. március. 28. 17:23","title":"Huszonegy momentumos ellen indítottak eljárást a Kossuth rádiós akció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi alpári stílusban alázta, fenyegette a Tisza Párt aktivistáit.","shortLead":"A férfi alpári stílusban alázta, fenyegette a Tisza Párt aktivistáit.","id":"20250328_seres-zoltan-cs-sandor-magyar-peter-maffiozo-tisza-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"fe67b4e0-f8fd-4684-8895-d9341559649b","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_seres-zoltan-cs-sandor-magyar-peter-maffiozo-tisza-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 10:10","title":"Telex: A meggyilkolt Seres Zoltán maffiózó volt embere kötött bele a tiszásokba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad1de06-59b4-4701-9240-ab37a5bc34b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüntetésekről tudósító Mark Lowent a szállodából vitték el a török hatóságok.","shortLead":"A tüntetésekről tudósító Mark Lowent a szállodából vitték el a török hatóságok.","id":"20250327_bbc-riporter-torokorszag-kitoloncolas-Mark-Lowen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad1de06-59b4-4701-9240-ab37a5bc34b4.jpg","index":0,"item":"400b2c4d-308f-4ce8-9785-9478a8afd6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bbc-riporter-torokorszag-kitoloncolas-Mark-Lowen","timestamp":"2025. március. 27. 17:04","title":"Kitoloncolták a forrongó Törökországból a BBC riporterét, mert a munkáját végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]