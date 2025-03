Több mint 1700 halálos áldozata van eddig a mianmari földrengésnek, és még mindig kutatnak túlélők után. A 7,7-es erősségű földrengés pénteken rázta meg az országot, azóta éjt nappallá téve dolgoznak az orvosok és az ápolók a kórházakban, hogy ellássák a becslések szerint 3400 sérültet.

A helyszínen készült fotók megdöbbentő pusztításról árulkodnak, és a rengést a környező országokban is érezni lehetett. Miközben épületek dőltek romba, a kínai Jünnan tartományban található Jingcseng kórház szülészetén a nővérek szó szerint a saját testükkel próbálták védeni az újszülötteket. Az emberfeletti erőfeszítésről az ipari kamerák készítettek felvételt, a videó pedig bejárta az internetet.

A felvételen látszik az is, hogy a rengés milyen erővel rázta az épületet.

Atouching moment during the tragedy:

The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital’s maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt