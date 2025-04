Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik a bankokat.","shortLead":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik...","id":"20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3.jpg","index":0,"item":"ab259e07-6eac-4cb2-b94e-800eefc030bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 01. 14:54","title":"Mennyit nyerhetnének az ügyfelek azon, ha árstopot vezetne be a kormány a bankoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","shortLead":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","id":"20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984.jpg","index":0,"item":"557d19f8-5c68-4805-a15a-46bc3586fa27","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","timestamp":"2025. április. 01. 06:14","title":"Leváltották a mezőgazdasági államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","shortLead":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","id":"20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4.jpg","index":0,"item":"8c044a08-ea8d-4612-9f8e-24e3ae987515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Musk terrorizmusnak nevezte a római Tesla-kereskedésben történt tűzesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának elve is.","shortLead":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának...","id":"20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a.jpg","index":0,"item":"c256e748-3dd2-48ae-83c7-732c6d143a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","timestamp":"2025. április. 02. 13:42","title":"Jogellenes Bayer Zsolt listázós ötlete az adatvédelmi hatóság elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70d7c58-34a4-4fd5-8417-b0bb9b063694","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nem kapott ütést azt megelőzően, hogy elvesztette az eszméletét.","shortLead":"Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nem kapott ütést azt megelőzően, hogy elvesztette az eszméletét.","id":"20250401_nigeriai-bokszolo-osszeesett-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70d7c58-34a4-4fd5-8417-b0bb9b063694.jpg","index":0,"item":"1f6a5033-6f6e-43b8-90ec-a5de9e50cd49","keywords":null,"link":"/elet/20250401_nigeriai-bokszolo-osszeesett-meghalt","timestamp":"2025. április. 01. 17:11","title":"Összeesett a mérkőzés közben, majd a kórházban halottnak nyilvánították a nigériai bokszolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","id":"20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4.jpg","index":0,"item":"4551dece-481a-4220-8c1f-da1032e48a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","timestamp":"2025. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 330 km/h a végsebessége a legújabb BMW kombinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell telepíteni. A részletek az újonnan megjelent törvényjavaslat fényében is kidolgozásra várnak a gazdasági tárca részéről, az viszont kérdés: az általános kártyaelfogadás mellett miért olyan fontos, hogy minden faluban rozsdásodjon egy ATM.","shortLead":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell...","id":"20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe.jpg","index":0,"item":"7a1c62ea-8365-4bb3-8f76-c070969cdf97","keywords":null,"link":"/360/20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 02. 07:00","title":"A bankok biztos buknak rajta, de a lakosság nyer vele? Megnéztük, mivel járhat az ATM-telepítési roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","shortLead":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","id":"20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702.jpg","index":0,"item":"ae878556-246c-4ff0-9072-c566eb0a61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","timestamp":"2025. április. 02. 08:48","title":"A Hír Tv megtalálta az árrésstop tökéletes reklámarcát: Hide the Pain Haroldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]