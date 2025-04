Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","shortLead":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","id":"20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"53abf557-9060-4c8d-b20a-2cfc9815931d","keywords":null,"link":"/sport/20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 10:40","title":"„Megváltó szeretne lenni, de a játéka most felejthető volt” – így értékeli Szoboszlai teljesítményét a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat az elődhöz képest.","shortLead":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat...","id":"20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6.jpg","index":0,"item":"94e728da-d7eb-4614-843f-80cf69eda56b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","shortLead":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","id":"20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d.jpg","index":0,"item":"cb06430c-58df-4a61-a659-d7361a636b04","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","timestamp":"2025. április. 02. 21:26","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. 