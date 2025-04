Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját országjárásán végrehajtott, szervezett provokációra készül a kormánypárt – figyelmeztet Magyar Péter, aki szerint erre már egy péntek esti rendezvényen sor kerülhet.","shortLead":"Saját országjárásán végrehajtott, szervezett provokációra készül a kormánypárt – figyelmeztet Magyar Péter, aki szerint...","id":"20250404_Magyar-Peter-szerint-tiszas-alcivilekkel-sajat-rendezvenyet-meghekkelve-tervez-provokaciot-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"e7b4a1fe-0c43-40b9-b875-7fea4adb502d","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Magyar-Peter-szerint-tiszas-alcivilekkel-sajat-rendezvenyet-meghekkelve-tervez-provokaciot-a-Fidesz","timestamp":"2025. április. 04. 13:36","title":"Magyar Péter szerint tiszás civileknek öltözve, saját rendezvényét meghekkelve tervez provokációt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt olvadt össze.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt...","id":"20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322.jpg","index":0,"item":"7d83cbbb-44e5-4d97-b5f2-69acfad16daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","timestamp":"2025. április. 04. 13:03","title":"Egyesült két porördög a Marson, a NASA kamerája az egészet felvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mianmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő junta bukását, miután a hadsereg folyamatosan területeket veszített a lázadó csoportokkal szemben.","shortLead":"Mianmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő junta bukását, miután a hadsereg...","id":"20250403_hvg-mianmar-foldrenges-polgarhaboru-junta-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a.jpg","index":0,"item":"db5c97a3-4906-4e78-8e71-21d37d24100e","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-mianmar-foldrenges-polgarhaboru-junta-ellenzek","timestamp":"2025. április. 03. 13:36","title":"Mindent elmond a mianmari juntáról, hogy a földrengés túlélőit kereső embereket bombázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.","shortLead":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral...","id":"20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"dde6f122-b53b-4fa3-9072-4b94b91fbb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","timestamp":"2025. április. 04. 10:11","title":"Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","shortLead":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","id":"20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f.jpg","index":0,"item":"3d39a501-0faf-4e73-a49d-d9d3f066b6e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","timestamp":"2025. április. 04. 14:30","title":"Sherlocktól a Vasemberig – 60 éves Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","shortLead":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","id":"20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2.jpg","index":0,"item":"ab3e9617-c3e6-433a-a4b7-22fd362ab758","keywords":null,"link":"/elet/20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","timestamp":"2025. április. 04. 10:56","title":"Baranyi László a világháborús traumáiról beszélt: „Nagyon féltünk, volt, aki mellettem összecsinálta magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","shortLead":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","id":"20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"805ed141-cde4-4626-8125-0b2465d39499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. április. 04. 08:34","title":"Februárban is zuhant az ipari termelés, és hol voltak akkor még a vámok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]