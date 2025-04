Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc08fccd-9c26-4109-b951-f675d0aa34e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frank Drebin nyomozó visszatér, ám ezúttal sajnos már nem Leslie Nielsen bőrében, hanem vélhetően a kiválasztásban fontos szempontot jelentő monogram-azonosság okán Liam Neesonnel.","shortLead":"Frank Drebin nyomozó visszatér, ám ezúttal sajnos már nem Leslie Nielsen bőrében, hanem vélhetően a kiválasztásban...","id":"20250403_csupasz-pisztoly-liam-neeson-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc08fccd-9c26-4109-b951-f675d0aa34e1.jpg","index":0,"item":"1eaff0b6-20ba-4334-bf20-8f975dd1a195","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_csupasz-pisztoly-liam-neeson-elozetes","timestamp":"2025. április. 03. 20:43","title":"Itt az új Csupasz pisztoly film előzetese, Liam Neesonnel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5c8a26-a980-487e-8e54-b80118dfe3dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A digitális szegmens újabb szinteket lép át, de az akadályok is emelkedni látszanak. A fizetések terén a lehetőségek nagyok, a pályán már most is látható buktatók annál nagyobbak.","shortLead":"A digitális szegmens újabb szinteket lép át, de az akadályok is emelkedni látszanak. A fizetések terén a lehetőségek...","id":"20250403_Nehezkesen-de-halad-elore-a-fizetesi-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5c8a26-a980-487e-8e54-b80118dfe3dc.jpg","index":0,"item":"b29f87d7-6cbc-42c1-bb50-1a09bfe0f33b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Nehezkesen-de-halad-elore-a-fizetesi-piac","timestamp":"2025. április. 03. 18:29","title":"Nehézkesen, de halad előre a fizetési piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","shortLead":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","id":"20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"d40b2255-123e-45f4-b99a-073ceb362cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","timestamp":"2025. április. 03. 21:54","title":"Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ketyeg a Windows 10 órája, már csak fél év van hátra a rendszer támogatásából. Kicsit megkésve ugyan, de ez kezd látszódni a piaci részesedésén is.","shortLead":"Ketyeg a Windows 10 órája, már csak fél év van hátra a rendszer támogatásából. Kicsit megkésve ugyan, de ez kezd...","id":"20250403_microsoft-windows-10-11-piaci-reszesedes-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"702e1559-5f72-4d48-ba1e-bf3e4d55ba2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_microsoft-windows-10-11-piaci-reszesedes-marcius","timestamp":"2025. április. 03. 14:03","title":"Valósággal kilőtt a Windows 11, egyre többen fordítanak hátat a hamarosan búcsúzó Windows 10-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","shortLead":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","id":"20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b.jpg","index":0,"item":"da4417ff-6d05-46ef-9f2c-1ac1580b240a","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 04. 21:11","title":"Rakétatámadás érte Zelenszkij szülővárosát, 14-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss vizsgálat eredménye is utal.","shortLead":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss...","id":"20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"77c6bc5a-8d8a-4404-b810-4b507567437f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből újfajta működés növi ki magát, amelyben a résztvevők kezükbe veszik az irányítást. Egyelőre nem ezt látjuk. Papp Réka Kinga, az Eurozine magazin főszerkesztőjének írása.","shortLead":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből...","id":"20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"92ab8010-655c-4962-8f09-aa2ecfbafb8e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","timestamp":"2025. április. 04. 08:00","title":"„Magyar Péter nem János vitéz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai Unió akár amerikai technológiai óriásvállalatok ellen is megtorló lépéseket tehet.","shortLead":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai...","id":"20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"ec0a294b-b21b-4750-9ccf-677c3bf55527","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","timestamp":"2025. április. 04. 07:52","title":"Az EU különadót is bevezethet az amerikai techcégek szolgáltatásaira a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]