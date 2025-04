Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","shortLead":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","id":"20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b.jpg","index":0,"item":"84638241-b26a-4bcb-8e05-a75277897955","keywords":null,"link":"/elet/20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","timestamp":"2025. április. 04. 19:27","title":"Kizártak egy vívónőt egy versenyről, mert nem állt ki a transznemű ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2d608e29-77ce-4e46-b52a-dcf601e674d9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyik férfi a drogot a saját szájában próbálta elrejteni a rendőrök elől.","shortLead":"Az egyik férfi a drogot a saját szájában próbálta elrejteni a rendőrök elől.","id":"20250405_drogos-sofor-helycsere-biztonsagi-ov-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d608e29-77ce-4e46-b52a-dcf601e674d9.jpg","index":0,"item":"8e059134-8485-4513-8388-3e51a0c769db","keywords":null,"link":"/elet/20250405_drogos-sofor-helycsere-biztonsagi-ov-video","timestamp":"2025. április. 05. 08:36","title":"Helyet cserélt a bedrogozott sofőr a bedrogozott utasával, de a kizárt biztonsági öv lebuktatta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c668c2-67cc-48ab-b45b-a5a438a7cf37","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Waterfront City lakópark alatt találták, és konzerválás után ide is hozzák vissza az egykori római katonaváros első Mithras-szentélyét.","shortLead":"A Waterfront City lakópark alatt találták, és konzerválás után ide is hozzák vissza az egykori római katonaváros...","id":"20250404_Mithras-szentely-Aquincum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c668c2-67cc-48ab-b45b-a5a438a7cf37.jpg","index":0,"item":"7d2f52e7-06eb-4ace-ab04-c5a4d4e4e7ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Mithras-szentely-Aquincum","timestamp":"2025. április. 04. 11:06","title":"Bedobozolt Mithras-szentélyt mutattak be Aquincumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a vámjaira bejelentett pekingi válaszreakciót kommentálta.","shortLead":"Az elnök a vámjaira bejelentett pekingi válaszreakciót kommentálta.","id":"20250404_trump-kina-valaszvamok-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"4281814d-2222-499d-ad91-3871b0dbb90d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_trump-kina-valaszvamok-reakcio","timestamp":"2025. április. 04. 17:03","title":"Trump: Kína bepánikolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH szerint a szomszédos országok átlaga alatt voltak a magyar üzemanyagárak márciusban, a nagyobb régió átlagáránál viszont magasabban.","shortLead":"A KSH szerint a szomszédos országok átlaga alatt voltak a magyar üzemanyagárak márciusban, a nagyobb régió átlagáránál...","id":"20250404_uzemanyagarak-ksh-2025-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"15d88406-ac1c-463f-b34d-c753f0d0a0c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_uzemanyagarak-ksh-2025-marcius","timestamp":"2025. április. 04. 09:57","title":"Alig drágább az üzemanyag Ausztriában, mint itthon, Romániában viszont jóval olcsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"70 kilogramm kristályt is találtak az akció során a Nemzeti Nyomozó Iroda emberei.","shortLead":"70 kilogramm kristályt is találtak az akció során a Nemzeti Nyomozó Iroda emberei.","id":"20250405_Oriasi-droglabort-szamoltak-fel-Csepelen-75-tonna-alapanyagot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"467986f1-c2e2-4976-bab9-cdee52723e21","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Oriasi-droglabort-szamoltak-fel-Csepelen-75-tonna-alapanyagot-foglaltak-le","timestamp":"2025. április. 05. 11:47","title":"Óriási droglabort számoltak fel Csepelen, 7,5 tonna alapanyagot foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e21b3-56fe-4306-afd9-c585714ac4d2","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"Miközben továbbra is érvényes a nemzetközi elfogatóparancs Benjamin Netanjahu ellen, az izraeli miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tiszteletbeli Polgára lett pénteken. Vele együtt eddig öten kapták meg ezt az elismerést.","shortLead":"Miközben továbbra is érvényes a nemzetközi elfogatóparancs Benjamin Netanjahu ellen, az izraeli miniszterelnök...","id":"20250404_Andrzej-Duda-Nobel-bekedijas-civil-aktivista-Netanjahu-NKE-ICC-tiszteletbeli-polgar-cim-adomanyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0e21b3-56fe-4306-afd9-c585714ac4d2.jpg","index":0,"item":"36235c2d-7a88-489b-8395-365f688b43a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Andrzej-Duda-Nobel-bekedijas-civil-aktivista-Netanjahu-NKE-ICC-tiszteletbeli-polgar-cim-adomanyozas","timestamp":"2025. április. 04. 13:43","title":"Andrzej Duda és Nobel-békedíjas civil aktivista közé csöppent Netanjahu a közszolgálati egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]