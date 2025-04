Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei Nagykőrösön – állapította meg a kormányhivatal vizsgálata néhány héttel a tömeges rosszullét után. ","shortLead":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei...","id":"20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a.jpg","index":0,"item":"11ac3917-5583-4eff-b6e6-cc4bba1ff9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 05:32","title":"Kiderült, hogy miért lett több száz ember rosszul Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően. Az újdonság hátterében a progresszív webalkalmazások (PWA) nevű technológia áll, amely hamarosan a Mozilla böngészőjében is megjelenik.","shortLead":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően...","id":"20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"3a77b501-54f7-4245-8147-71339ca32a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","timestamp":"2025. április. 06. 08:03","title":"Windows van a gépén? Meg Firefox is? Kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f08446-6784-49dc-a75b-14719009d9e5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"17 ezer tonna szemét maradt az utcákon a kukások négy hete tartó sztrájkja miatt.","shortLead":"17 ezer tonna szemét maradt az utcákon a kukások négy hete tartó sztrájkja miatt.","id":"20250405_Macskaknal-nagyobb-patkanyok-leptek-el-Birmingham-utcait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f08446-6784-49dc-a75b-14719009d9e5.jpg","index":0,"item":"2cdda18d-9544-48f0-a147-b551a3210518","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Macskaknal-nagyobb-patkanyok-leptek-el-Birmingham-utcait","timestamp":"2025. április. 05. 13:33","title":"Macskáknál nagyobb patkányok lepték el Birmingham utcáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénteket is mélyrepülésben folytatták a világ vezető tőzsdéi, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki vámbejelentéseinek hatására csütörtökön meredeken zuhanni kezdtek az indexek.","shortLead":"A pénteket is mélyrepülésben folytatták a világ vezető tőzsdéi, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki...","id":"20250405_Akkorat-estek-ket-nap-alatt-a-tozsdek-hogy-mar-a-medvepiac-reme-fenyeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34.jpg","index":0,"item":"82adc063-0677-47b3-80ee-4bd06f19872b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Akkorat-estek-ket-nap-alatt-a-tozsdek-hogy-mar-a-medvepiac-reme-fenyeget","timestamp":"2025. április. 05. 08:40","title":"Akkorát estek két nap alatt a tőzsdék, hogy már a medvepiac réme fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","shortLead":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","id":"20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc.jpg","index":0,"item":"215f589e-0854-4071-ac2f-24baf5d61a3a","keywords":null,"link":"/elet/20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","timestamp":"2025. április. 07. 06:06","title":"Betegsége miatt pár hónap alatt tizenöt kilót fogyott Pásztor Erzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az egyik olyan területen készült videó, amit a hatóságok lezártak.","shortLead":"Az egyik olyan területen készült videó, amit a hatóságok lezártak.","id":"20250406_szaj-es-koromfajas-videok-agrarminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"b3bbd5be-752f-4af4-870a-a7dd0976b2fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_szaj-es-koromfajas-videok-agrarminiszterium","timestamp":"2025. április. 06. 20:07","title":"Véres maradványok, föld alól feltörő folyadék – felkavaró videók terjengenek a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz, amiket kijavítva jobb és tartósabb szerkezetet lehet építeni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz...","id":"20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3.jpg","index":0,"item":"e848c19b-c393-48d9-aeca-086123d955c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","timestamp":"2025. április. 05. 10:03","title":"Kína állítja, hogy miután a mérnökei ránéztek a NASA atomreaktorára, kitaláltak egy sokkal jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját székház építésére kell az új társaság.","shortLead":"Saját székház építésére kell az új társaság.","id":"20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d.jpg","index":0,"item":"241ac5ed-015e-4772-8766-a5b18866abdc","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]