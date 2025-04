Posztokban, storykban tudatta Cicciolina az Instagramján, hogy beállt Magyar Péter és a Tisza Párt mögé. A fejleményt a 444 vette észre a pornószínésznő közösségi oldalán.

Cicciolina életpályáját ismerve ugyanakkor nem meglepő a politikai állásfoglalás. A magyar származású Cicciolina, azaz Staller Ilona Olaszországban nemcsak a pornó műfajában ért el sikereket, hanem a parlamenti választásokon is, ahol 1979-ben listavezető jelöltként indult a Lista del Sole politikusaként, majd 1987-ben, immár az Olasz Radikális Párt színeiben be is jutott az olasz parlamentbe. Képviselőként a nők elleni erőszak ellen harcolt, „szerelemparkok” megvalósítását akarta elérni, és küzdött a fogvatartottak „érzelmi élethez való jogáért”, a szexuális felvilágosításért az iskolákban, az autók környezetvédelmi megadóztatásáért, és az állatkísérletek beszüntetéséért is.

Cicciolina sokszor beszélt arról, hogy demokrácia párti és szereti a szabadságot. „Pacifista vagyok. Olyan vagyok, mint John Lennon, csak szoknyában” – mondta a hetvenedik születésnapja alkalmából adott nagyinterjúban.