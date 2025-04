Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44c116ba-9da6-41cb-b385-01a049d2cd1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset után meglépett, de gyorsan megtalálták.","shortLead":"A baleset után meglépett, de gyorsan megtalálták.","id":"20250408_Elkotott-buszt-gyerek-Szolnokon-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c116ba-9da6-41cb-b385-01a049d2cd1e.jpg","index":0,"item":"8e52bc9b-d8bf-42e5-b177-0d68ecde3bef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Elkotott-buszt-gyerek-Szolnokon-baleset","timestamp":"2025. április. 08. 11:49","title":"Elkötött egy buszt egy gyerek Szolnokon, majd kettétört vele egy villanypóznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495305b6-be81-46dd-804e-0b612994408d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több tucat veszélyes sebezhetőséget javítottak az Androidban. Sok készülékre már le is tölthető a frissítés, de rövidesen minden támogatott eszközre befut.","shortLead":"Több tucat veszélyes sebezhetőséget javítottak az Androidban. Sok készülékre már le is tölthető a frissítés, de...","id":"20250408_android-aprilis-biztonsagi-javitocsomag-frissites-sulyos-sebezhetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/495305b6-be81-46dd-804e-0b612994408d.jpg","index":0,"item":"01c6794d-6af4-43a8-baf8-aaf5f12b0cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_android-aprilis-biztonsagi-javitocsomag-frissites-sulyos-sebezhetosegek","timestamp":"2025. április. 08. 11:03","title":"Androidos mobilja van? 62 hibát javíthat egy mozdulattal, köztük egy olyat is, amit a hatóságok is kihasználhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak...","id":"20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4.jpg","index":0,"item":"2a9714c1-b58d-4838-9635-0e286ebec293","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","timestamp":"2025. április. 08. 08:03","title":"Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket a produkciók gyártásához, különben Hollywood „Detroittá válik”.","shortLead":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket...","id":"20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"af014eb8-cf4a-452e-944d-68137246ce47","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","timestamp":"2025. április. 07. 16:11","title":"„Tegyük Hollywoodot újra Hollywooddá” – ezért tüntettek a filmgyártás fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","shortLead":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","id":"20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151.jpg","index":0,"item":"3f47f900-0569-42e9-a0e1-1bd1efbfe40a","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 12:34","title":"Csökkenti a díjait az OTP, és vállalja, hogy legközelebb csak a választás után emel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","shortLead":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","id":"20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79.jpg","index":0,"item":"6aa645ec-0e19-46a7-a64d-c2910dbd245b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","timestamp":"2025. április. 08. 13:37","title":"Nemcsak a gazdaságot, az internetet is felrobbantotta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]