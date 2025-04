Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cd5aa83-4b7e-48ee-a8b7-39f09efa9b09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdett futni, biciklizni vagy edzőterembe járni, de a tükörbe nézve úgy tűnik, hogy nincs semmi hatása? Ha igennel válaszolt az előző kérdésre, akkor érdemes elolvasni ezt a cikket, hogy visszanyerje motivációját. ","shortLead":"Elkezdett futni, biciklizni vagy edzőterembe járni, de a tükörbe nézve úgy tűnik, hogy nincs semmi hatása? Ha igennel...","id":"20250410_edzes-lathato-eredmeny-mozgas-sportolas-etrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cd5aa83-4b7e-48ee-a8b7-39f09efa9b09.jpg","index":0,"item":"ee0c75e2-5142-4d07-99f3-c24cc7931689","keywords":null,"link":"/elet/20250410_edzes-lathato-eredmeny-mozgas-sportolas-etrend","timestamp":"2025. április. 10. 06:01","title":"Mennyi időbe telik, mire látható eredménye lesz annak, ha elkezdünk edzeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","id":"20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395.jpg","index":0,"item":"41d1c375-c01b-4da4-b6d3-4b8367d011c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","timestamp":"2025. április. 10. 21:00","title":"Magyar Péter arról, hogy Orbán szerint el kellene tűnnie a közéletből: Jegyezzen meg két számot, Tisza 51 százalék, Fidesz 37 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább a stagnálásra – vonatkozó globális károsanyag-kibocsátási terveket.","shortLead":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább...","id":"20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074.jpg","index":0,"item":"c07e0829-3b0c-427a-947e-7951a199fdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 11. 10:03","title":"Brutális mértékben növeli a mesterséges intelligencia a károsanyag-kibocsátást, és úgy tűnik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","shortLead":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","id":"20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462.jpg","index":0,"item":"48e99e95-8d91-480e-ac3e-9ec4bbaea5da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","timestamp":"2025. április. 09. 18:16","title":"A Magyar Honvédségnek szánt gépekkel fotózkodott a cseh és a szlovák miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és dohány, de főleg gépek és elektronikai eszközök, alkatrészek, mezőgazdasági alapanyagok.","shortLead":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és...","id":"20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be.jpg","index":0,"item":"2310b0a9-b08c-4d13-88af-c0f23b990233","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","timestamp":"2025. április. 09. 16:35","title":"Mit adtak (el) nekünk az amerikaiak? A marhaspermán, a bourbonön és a mandulán túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrajnai háború által táplált gazdasági növekedés alaposan lelassult az elmúlt hónapban.","shortLead":"Az ukrajnai háború által táplált gazdasági növekedés alaposan lelassult az elmúlt hónapban.","id":"20250410_orosz-gazdasag-lassulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"2f320c9b-76bb-4b1a-9e30-f682d23b9b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_orosz-gazdasag-lassulas","timestamp":"2025. április. 10. 17:14","title":"Lelassult az orosz gazdaság, és nem látszik, hogy ebből hogyan másznak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed62b70-fe0a-456a-93d0-4650599b4f60","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan élesítheti a Meta azt az új funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az X-en bekövetett profilok listáját, majd importálják azt a Threadsbe.","shortLead":"Hamarosan élesítheti a Meta azt az új funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az X-en bekövetett...","id":"20250410_meta-threads-x-felhasznalok-importalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aed62b70-fe0a-456a-93d0-4650599b4f60.jpg","index":0,"item":"1981d154-b3e5-4b8b-9765-c0f5ece6ad19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_meta-threads-x-felhasznalok-importalasa","timestamp":"2025. április. 10. 12:03","title":"Új funkció jön a Threadsbe, pofonegyszerű lesz bekövetni a régi „ismerősöket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Év eleje óta pedig már 250 milliárdot tesz ki a veszteség, egy intézet szerint pedig most jön még csak a java.","shortLead":"Év eleje óta pedig már 250 milliárdot tesz ki a veszteség, egy intézet szerint pedig most jön még csak a java.","id":"20250411_legnagyobb-amerikai-nyugdijalapok-tozsde-bukas-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c.jpg","index":0,"item":"3afde593-4950-4773-9f91-96efb8719d7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_legnagyobb-amerikai-nyugdijalapok-tozsde-bukas-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 11. 12:04","title":"Öt nap alatt 170 milliárd dollárt buktak a legnagyobb amerikai nyugdíjalapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]