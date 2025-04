Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát.","shortLead":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben...","id":"20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11.jpg","index":0,"item":"4df1cbd5-7bbc-4abe-9505-7b478923d3c2","keywords":null,"link":"/360/20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","timestamp":"2025. április. 12. 19:30","title":"Mondd meg macska, lehet engem szeretni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni kell – jelentette ki az agrárminiszter az Állategészségügyi Operatív Törzs szombati ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni...","id":"20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"09afcfe9-8922-4b8b-a052-a2fb1362f97e","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","timestamp":"2025. április. 12. 15:44","title":"Ragadós száj- és körömfájás: az agárminiszter szerint megszűnt a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164bdccc-bae1-4212-bd94-53a5e7db7a9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drága „mulatság” volt a hasmenés a Williams versenyzőjének.","shortLead":"Drága „mulatság” volt a hasmenés a Williams versenyzőjének.","id":"20250411_Carlos-Sainz-buntetes-hasmenes-forma-1-george-russel-suzuka-bahrein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164bdccc-bae1-4212-bd94-53a5e7db7a9d.jpg","index":0,"item":"919cefe6-0494-47ea-8715-1c9b759f787c","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Carlos-Sainz-buntetes-hasmenes-forma-1-george-russel-suzuka-bahrein","timestamp":"2025. április. 11. 18:26","title":"Előbb az elhúzódó vécézése miatt büntették meg Carlos Sainzt, most a káromkodás miatt fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kreml egyelőre nem árulta el, hogy Steve Witkoff találkozik-e az orosz elnökkel, és ha igen, mikor. ","shortLead":"A Kreml egyelőre nem árulta el, hogy Steve Witkoff találkozik-e az orosz elnökkel, és ha igen, mikor. ","id":"20250411_amerikai-elnok-kulonmegbizott-steve-witkoff-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"cf4d9dc3-aaa3-41e8-b1ed-c7d47ffb3415","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_amerikai-elnok-kulonmegbizott-steve-witkoff-moszkva","timestamp":"2025. április. 11. 15:57","title":"Megint Oroszországba utazott az amerikai elnök különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze Donald Trump elnök vámjainak hatályba lépését.","shortLead":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze...","id":"20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2.jpg","index":0,"item":"c995b0be-eede-4424-ac63-dac8a12e6d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","timestamp":"2025. április. 11. 19:21","title":"Az Apple drogdílereket megszégyenítő módon csempészi be saját termékeit az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","shortLead":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","id":"20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1.jpg","index":0,"item":"2573d5f8-7ddd-464a-a03b-7826524df6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","timestamp":"2025. április. 12. 11:23","title":"Lengyelországban sem egyszerű az élet: addig vitáztak a vitáról a politikusok, míg végül inkább kettőt tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők az abortusz mellett döntenek, ha kiderül, hogy kislánnyal várandósak.","shortLead":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők...","id":"20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207.jpg","index":0,"item":"4ca3bf0b-0f54-4488-8e57-93097a5bd215","keywords":null,"link":"/elet/20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","timestamp":"2025. április. 11. 19:31","title":"Több száz abortuszklinika működési engedélyét vonták vissza Indiában a leánymagzat-gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes polgármester, Holovits Huba, illetve Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület volt elnöke. Ceglédi Zoltán feltárta a fordulatot történetet, és tódulni kezdtek a balatoni emlékek, kiderült például, hogyan lehet egy gumicsónakkal fityiszt mutatni a hatalomnak és miért baj, ha a hajón nincs fék vagy ha ügyvéddel veszel részt egy szexkalandban.","shortLead":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes...","id":"20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df.jpg","index":0,"item":"a722ce51-52eb-4c0d-a134-b498916482e7","keywords":null,"link":"/360/20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","timestamp":"2025. április. 12. 17:30","title":"Duma Aktuál: Balatonföldvártól Borkai Zsolt jachtozásáig vezettek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]