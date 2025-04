Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók az álláskeresőket a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. ","shortLead":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók...","id":"20250410_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9.jpg","index":0,"item":"6e09e10b-4c7f-49c1-b57b-ce0022982405","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 10. 10:00","title":"Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eric Dane a jövő héten kezdi meg az Eufória harmadik évadának forgatását.","shortLead":"Eric Dane a jövő héten kezdi meg az Eufória harmadik évadának forgatását.","id":"20250411_gyogyithatatlan-betegseg-eric-dane-euforia-grace-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201.jpg","index":0,"item":"2e3cc614-b179-4506-bd8b-1d7e0fd4fb20","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_gyogyithatatlan-betegseg-eric-dane-euforia-grace-klinika","timestamp":"2025. április. 11. 16:46","title":"Gyógyíthatatlan beteg az Eufória és a Grace Klinika sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","shortLead":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","id":"20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f.jpg","index":0,"item":"28b8763d-4c8e-4451-bf5c-b92c2d8cc47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 10:19","title":"Gulyás Gergely: Nem kizárt, hogy mesterséges úton jött létre a száj- és körömfájás vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","shortLead":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","id":"20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5.jpg","index":0,"item":"ebd13337-7ae7-4a1c-829e-343e3c71de8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","timestamp":"2025. április. 10. 11:02","title":"Agrárkamara: fél Európát el tudjuk látni tormával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebeb44c2-ea59-4a3d-9c0d-da1e8707c2b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lehetetlen lehetséges: akár 16 éves mobilon is futhat a legújabb technológia, igaz, a telepítése nem két mozdulat. Ellenben megéri: számos korszerű funkció is működik rajta.","shortLead":"A lehetetlen lehetséges: akár 16 éves mobilon is futhat a legújabb technológia, igaz, a telepítése nem két mozdulat...","id":"20250410_chatgpt-alkalmazas-iphone-3gs-fejlesztes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebeb44c2-ea59-4a3d-9c0d-da1e8707c2b0.jpg","index":0,"item":"4d6f2196-ae3b-4927-8c6f-ea8bbc2a456e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_chatgpt-alkalmazas-iphone-3gs-fejlesztes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 10. 16:03","title":"Megcsinálták: a kőkorszaki iPhone 3GS-en is fut a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban a fővárosban újra enyhén nőttek, országos átlagban stagnáltak a lakbérek.","shortLead":"Márciusban a fővárosban újra enyhén nőttek, országos átlagban stagnáltak a lakbérek.","id":"20250410_atlagos-berleti-dij-csepel-legolcsobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46.jpg","index":0,"item":"43bfdc96-89b9-4a0b-b44d-5dcdf3ae9ee8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_atlagos-berleti-dij-csepel-legolcsobb","timestamp":"2025. április. 10. 12:58","title":"Egyetlen kerület maradt, ahol még havi 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5605e4f4-b505-44ad-b20d-96518603cd40","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Turbulens évek vannak mögötte, s a jövője is hasonló lehet a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, amely az MNB-s érintettsége okán került a figyelem középpontjába, és ahol Matolcsy György volt jegybankelnök emberei jutottak pozícióba.","shortLead":"Turbulens évek vannak mögötte, s a jövője is hasonló lehet a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, amely az MNB-s...","id":"20250411_hvg-metropolitan-egyetem-mnb-alapitvanyok-padme-optima-befektetesi-zrt-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5605e4f4-b505-44ad-b20d-96518603cd40.jpg","index":0,"item":"396b7c41-3285-4a7a-b180-03d31f2ad7e8","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-metropolitan-egyetem-mnb-alapitvanyok-padme-optima-befektetesi-zrt-asz","timestamp":"2025. április. 11. 11:50","title":"Veszélybe került az összematolcsyzott Metropolitan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]