Úgy tűnik, a tavasz most már tényleg végérvényesen felülkerekedett, ha eddig ki is vártunk, ideje elkezdeni az ültetést, amit kertes ház nélkül is megtehetünk. Sok mindent lehet ugyanis balkonládákban is termeszteni, és még egy kisebb erkélyen is kialakíthatjuk a magunk mini édenkertjét. Kedvcsinálónak hoztunk néhány ötletet.

Fűszernövények

A fűszernövények remek választások az erkélyekre. Illatosak, frissen szedhetők, a legegyszerűbb ételeket is képesek feldobni, ráadásul általában kis helyet foglalnak el, így jól érzik magukat cserepekben is. Napos teraszokon ki lehet próbálni a kakukkfüvet, zsályát, rozmaringot és metélőhagymát, míg az árnyékosabb balkonládákba inkább mentát, koriandert és petrezselymet érdemes ültetni.

Koriander Gerardo Vieyra / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szobanövények

Ha vannak otthon szobanövényeink, meleg időben kitehetjük őket egy kis nyaralásra az erkélyre. A kaktuszok és pozsgások kifejezetten élvezik a napsütést, ezzel szemben a zebraleveleket, filodendronokat vagy gyengébb páfrányokat inkább az erkély árnyékosabb, védettebb részeire kell tenni.

Egynyári növények

Rengetegféle egynyári növény létezik, amikből akár többfélét is ültethetünk, ezekkel minden évben újraalkothatjuk az erkélyünk látványát. Napos helyre választhatunk muskátlit, rézvirágot vagy díszcsalánt, míg félárnyékos helyekre inkább a begóniát vagy a díszdohányt.

Filodendronok Mohd RASFAN / AFP

Eper

Az eper is remekül érzi magát balkonládában, cserépben vagy akár függő virágtartóban is. Mivel a szamóca kis gyökérlabdával rendelkezik, már egy 25-30 cm átmérőjű és 20 cm mély cserép is tökéletes számára. Arra érdemes figyelni – mint általában a legtöbb növénynél –, hogy rendszeresen öntözzük, de azért ne álljon benne a víz. A sikeres termesztéshez az is fontos, hogy a növényt napi 6-8 órán át érje napsütés. Az epren túl még áfonyával is lehet próbálkozni.

Paradicsom

A paradicsom az eperhez hasonlóan sokféle tartóedényben nevelhető, így balkonládában és függőkosárban is, a meleg, napos erkélyek pedig különösen ideálisak ehhez. A csípős paprika, spenót, hagyma, retek, borsó és bab szintén jó eséllyel betakarítható az erkélyen is – persze inkább csak a hobbi kedvéért, a családunk élelmezését bizonyára nem ebből fogjuk megoldani.

Jázmin

Nyári estéken kellemes kiülni az erkélyre egy könyv vagy egy pohár ital társaságában, az élmény pedig csak fokozza, ha illatos növények vesznek minket körbe. A jázmin virág tökéletes választás lehet, de szintén népszerű a muskátli, leander és a harangvirág is. A futónövények pedig még árnyékolóként is szolgálhatnak.

AFP

Hagymás növények

A hagymások nem igényelnek mély talajt, így remekül érzik magukat cserepekben is, ráadásul még az áruk is kedvező. Tavasszal jöhetnek a nárciszok, tulipánok, jácintok, puskinvirágok, tőzikék és sáfrányok.

Sáfrányok Bayram Ayhan / ANADOLU / Anadolu via AFP

Erőteljes évelők

Az erkélyen az életerős évelők jól kordában tarthatók cserépben, miközben dús és látványos a növekedésük. Ilyen növények például a palástfüvek, a kannák, a keserűporclián, az árvacsalán, a csengettyűvirág, a macskamenta és a küllőrojt.

Küllőrojt Seung-il Ryu / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Bár a fentebb említett növényeknek nincsenek kifejezetten nagy igényeik, mégis fontos néhány szempontra odafigyelni, ha a termesztésük mellett döntünk. Például figyelni kell a cserepek és növények súlyára, ugyanis a virágföld és a terrakottacserepek meglepően súlyosak lehetnek. Fő a biztonság, ezért érdemes lehet inkább műanyag cserepeket beszerezni. A virágföldből pedig olyan típust keressünk, amely kifejezetten könnyű.

Emellett figyelembe kell venni, mennyire szélvédett az erkély. Ha huzatos, akkor vagy szélfogókat kell kialakítani, vagy ajánlott olyan növényeket választani, amelyek bírják az ilyen körülményeket. Ebben az esetben igazi tengerparti hangulatot varázsolhatunk az erkélyen, ugyanis a mediterrán növények jól tűrik a szelet.

Végül gondoljuk át azt is, mennyi napfény éri a lakást. Ha egész nap árnyékban van, akkor árnyékkedvelő növényeket válasszunk, fentebb jó néhány ilyet felsoroltunk. A napos erkélyek veszélye, hogy a növény napégést kaphat, főként ha üveg vagy plexi veszi körül.

Bár egyre kevésbé fenyeget minket a hideg idő, de a szeszélyes időjárás miatt nem árt tudni, mit tehetünk, ha netán visszatér a fagy:

Nyitókép: AFP