[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unoka eladta mamája mikrohullámú sütőjét, főzőlapját, a gáztűzhelyeket, bútorokat, csaptelepeket és villanykapcsolókat is, de még az önkormányzat bokrait is ellopta. ","shortLead":"Az unoka eladta mamája mikrohullámú sütőjét, főzőlapját, a gáztűzhelyeket, bútorokat, csaptelepeket és...","id":"20250415_Eluzte-a-nagyanyjat-egy-salgotarjani-ferfi-majd-aprankent-eladogatta-az-egesz-hazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c2641ea7-045e-4a34-adc3-ef525793cd45","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Eluzte-a-nagyanyjat-egy-salgotarjani-ferfi-majd-aprankent-eladogatta-az-egesz-hazat","timestamp":"2025. április. 15. 12:20","title":"Elűzte a nagyanyját egy salgótarjáni férfi, majd apránként eladogatta az egész házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is tudtak.","shortLead":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is...","id":"20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83.jpg","index":0,"item":"5e4594c0-66eb-4e74-aba0-cee7fcea8bc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","timestamp":"2025. április. 16. 10:06","title":"A NAV csapolta le a rémszálló fertőzött vízzel feltöltött medencéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti bizottság érkezett Budapestre, hogy az alapvető jogok érvényesüléséről tájékozódjanak. A tapasztalataikról sajtótájékoztatón számoltak be.","shortLead":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti...","id":"20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265.jpg","index":0,"item":"38a5942a-c1a0-46bb-9c88-ab908e06571d","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","timestamp":"2025. április. 16. 15:00","title":"EP-képviselői delegáció Budapesten: A magyar kormány képviselői kifejezetten agresszívan viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Schadl György Balaton-parti ingatlanját a vád szerint a kormányhivatali dolgozó lefizetésével túlépítették, ami miatt az ügyintéző és a kivitelező is jogerősen felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Schadl György Balaton-parti ingatlanját a vád szerint a kormányhivatali dolgozó lefizetésével túlépítették, ami miatt...","id":"20250416_schadl-gyorgy-siofok-nyaralo-hazi-orizet-vegrehajtoi-kar-korrupcio-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d.jpg","index":0,"item":"e40fa723-597c-4c4e-b30d-bcba54a362f0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_schadl-gyorgy-siofok-nyaralo-hazi-orizet-vegrehajtoi-kar-korrupcio-birosag","timestamp":"2025. április. 16. 07:12","title":"Schadl György a vádiratban is szereplő siófoki luxusnyaralójában tölti házi őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","shortLead":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","id":"20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d.jpg","index":0,"item":"7b4281c0-0f6e-4011-9991-8cd4fcb943e4","keywords":null,"link":"/elet/20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","timestamp":"2025. április. 17. 06:22","title":"Napközben néhol 30 fok is lehet, aztán jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely aktívabban részt vesz a világ alakításában.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely...","id":"20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"e4110fce-ecad-4f65-9342-bfb0bc231cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. április. 16. 12:10","title":"Von der Leyen: A Nyugat, ahogy eddig ismertük, már nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna. A napokban elindulhat a tárgyalás az MNB és a kormány között.","shortLead":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna...","id":"20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc.jpg","index":0,"item":"5c443e88-315e-4120-897c-69b158ca1388","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 12:29","title":"Az MNB-botrány miatt Varga Mihály megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]