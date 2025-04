Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és biztonság fontosabb, mint a maximális hatótávolság.","shortLead":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és...","id":"20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428.jpg","index":0,"item":"8200b310-4293-4e5d-a771-14d096854965","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","timestamp":"2025. április. 22. 08:42","title":"Megint nagyot villant a CATL: 5 perc töltés, 520 km hatótáv és jönnek a nátrium-ionos akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","shortLead":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","id":"20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555.jpg","index":0,"item":"095754d0-4cc5-4d7a-bf5b-e3660b94c45a","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","timestamp":"2025. április. 22. 14:43","title":"Czeglédy Csabát jogerősen bűnösnek találták az Ördög ügyvédje-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes volt megragadni az emberek figyelmét, pápaságára mégis rányomta a bélyegét az a tény, hogy működése egyházának súlyos traumájából, XVI. Benedek lemondásából ered.","shortLead":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes...","id":"20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f.jpg","index":0,"item":"9be210c6-f74d-4c23-b9b7-a1fdd78bc661","keywords":null,"link":"/360/20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:06","title":"Meghalt Ferenc – a pápa, aki lezárt egy korszakot és valami újat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487adaff-a2cc-4574-9c70-5d2217604a61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedetto Ceraulo egy veszekedés közben lőtt rá a fiára, aki szerencsére el tudott menekülni. ","shortLead":"Benedetto Ceraulo egy veszekedés közben lőtt rá a fiára, aki szerencsére el tudott menekülni. ","id":"20250422_Maurizio-Gucci-gyilkosa-ralott-a-fiara-majd-megprobalta-megolni-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/487adaff-a2cc-4574-9c70-5d2217604a61.jpg","index":0,"item":"4165e295-1fbc-4066-8c7a-9f6fedfa1061","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Maurizio-Gucci-gyilkosa-ralott-a-fiara-majd-megprobalta-megolni-magat","timestamp":"2025. április. 22. 19:48","title":"Maurizio Gucci gyilkosa rálőtt a saját fiára, majd megpróbálta megölni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter korábban fenntarthatatlannak nevezte az amerikai részről 145 százalékos, kínai részről 125 százalékos vámszintet.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter korábban fenntarthatatlannak nevezte az amerikai részről 145 százalékos, kínai részről 125...","id":"20250423_donald-trump-vamok-kina-deeszkalacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"e461f8a1-e64d-4ede-9f89-5461a4de18c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_donald-trump-vamok-kina-deeszkalacio","timestamp":"2025. április. 23. 05:35","title":"Trump szerint Kína esetében jelentősen csökkenhetnek a behozatali vámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc pápától. Többször találkoztak személyesen, a pápa többször is bocsánatot kért a nácizmus tetteiért.","shortLead":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc...","id":"20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a.jpg","index":0,"item":"4c799d98-c3a7-4b6e-9d61-0e1d6679a8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","timestamp":"2025. április. 21. 21:00","title":"Bruck Edit Ferenc pápáról: Szerettem a gyermeki oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja is egyszerű lesz majd külsőségekben.","shortLead":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9.jpg","index":0,"item":"3ca10d91-be66-4b1d-b5c0-f2e9fd1cb168","keywords":null,"link":"/elet/20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 11:16","title":"Ferenc pápa a saját temetésével is a rendhagyó utat választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]