Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8a8196b-e5bb-4cbb-8a5c-dabfa192e3d5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"90-es táblánál lépte túl a sebességet.","shortLead":"90-es táblánál lépte túl a sebességet.","id":"20250423_Majdnem-200-zal-a-90-es-tablanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a8196b-e5bb-4cbb-8a5c-dabfa192e3d5.jpg","index":0,"item":"94f59a12-280d-4b0f-8270-05b7805251c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Majdnem-200-zal-a-90-es-tablanal","timestamp":"2025. április. 23. 14:16","title":"Félmilliós bírságot kapott a sofőr, aki majdnem 200-zal száguldott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","shortLead":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","id":"20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79.jpg","index":0,"item":"253f5428-0333-4e6e-8387-abcf69a9d136","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","timestamp":"2025. április. 22. 21:10","title":"Oltásellenes ügyvédnő kapta meg idén a Szkeptikus Társaság Laposföld-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített információkat megosztani.","shortLead":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített...","id":"20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"2a901979-03e3-458b-82b9-ab84e544aa04","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","timestamp":"2025. április. 22. 06:25","title":"Az amerikai közmédia szerint már keresik Hegseth utódát, a Fehér Ház azonban tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f0d653-ca37-450b-abad-11cce32f760d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közösségi média túlzott használata a depresszió egyik fő okává lépett elő a tizenévesek körében.","shortLead":"A közösségi média túlzott használata a depresszió egyik fő okává lépett elő a tizenévesek körében.","id":"20250422_kozossegi-media-karos-hatas-tizenevesek-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81f0d653-ca37-450b-abad-11cce32f760d.jpg","index":0,"item":"a56dc618-e089-49be-9a9f-54c0b5086003","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_kozossegi-media-karos-hatas-tizenevesek-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 16:56","title":"A tinédzserek fele szerint ártalmas a közösségi média a korosztályukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok polcaira kerülő okostelefonokra és táblagépekre. A megoldással minden vásárló jól fog járni. ","shortLead":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok...","id":"20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb.jpg","index":0,"item":"b5fba0ec-92f7-4b1f-8695-2867e7c48c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","timestamp":"2025. április. 22. 10:03","title":"Új címke kerül az okostelefonokra és táblagépekre, mindenképpen nézze meg vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","shortLead":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","id":"20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"00d3f273-2d0a-4271-bf5c-76ba32fd1cef","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 09:41","title":"Trump mellett Zelenszkij és Macron is részt vesznek Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők találtak anomáliákat. Szerinte nem igaz az alapítványokkal kapcsolatban emlegetett 500 milliárd forintos vagyonvesztés, ahogy az is téves keretezés, hogy Orbán Viktor bármire is utasította volna az ÁSZ-t.","shortLead":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők...","id":"20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906.jpg","index":0,"item":"03baffdd-d00d-4f21-bb26-e3d3430b3eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","timestamp":"2025. április. 23. 13:02","title":"Gyilkolásra használt kenyérszeletelő késhez hasonlította az MNB-alapítványokat az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]