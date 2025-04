Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","shortLead":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","id":"20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6.jpg","index":0,"item":"2868399c-3d77-4cb4-bcde-b969c61366af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","timestamp":"2025. április. 23. 08:39","title":"Elkapták a férfit, aki nyolc autót tört fel egymás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","shortLead":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","id":"20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"d0d462b6-f18f-4308-89fd-6b73828d72a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","timestamp":"2025. április. 22. 20:42","title":"Financial Times: Putyin felajánlotta, hogy leállítja az ukrajnai inváziót a jelenlegi frontvonalon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91337f92-b15d-4951-9b31-a6da5066be46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eladások több mint harmada már a hibrid autóké. ","shortLead":"Az eladások több mint harmada már a hibrid autóké. ","id":"20250424_igy-valtozott-az-autopiac-itthon-es-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91337f92-b15d-4951-9b31-a6da5066be46.jpg","index":0,"item":"aed1035d-e29b-4d80-b1a3-75dd9d415502","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_igy-valtozott-az-autopiac-itthon-es-Europaban","timestamp":"2025. április. 24. 08:18","title":"Villanyautók és hibridek nyomulnak: így változott az autópiac itthon és Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c174389b-2d74-42d7-91b7-55a5600eaeae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sanghajban zajlik a világ legfontosabb autókiállítása.","shortLead":"Sanghajban zajlik a világ legfontosabb autókiállítása.","id":"20250424_Mercedes-vezerigazgatoja-szerint-oriasi-atalakulasban-az-autoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c174389b-2d74-42d7-91b7-55a5600eaeae.jpg","index":0,"item":"f241a470-0367-4148-87da-a4c083e0d3bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Mercedes-vezerigazgatoja-szerint-oriasi-atalakulasban-az-autoipar","timestamp":"2025. április. 24. 08:38","title":"A Mercedes vezére szerint évszázadonként van akkora változás az autóiparban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. ","shortLead":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya...","id":"20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0.jpg","index":0,"item":"7862148e-c46d-47a9-8097-b91b626f8950","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","timestamp":"2025. április. 23. 06:00","title":"Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba reggel, magasabb fizetést követelnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","shortLead":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","id":"20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef.jpg","index":0,"item":"f4be41b5-8951-4360-9932-de2df38ea780","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","timestamp":"2025. április. 23. 11:05","title":"Műszaki hiba miatt tért vissza Ferihegyre a Ryanair Szófiába tartó kedd esti járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is bevettek egy olyan beszélgetésbe, amelyben az amerikai kormány tagjai a jemeni húszik elleni támadás tervét beszélték meg. Pedig akkor még nem is lehetett tudni, hogy folytatásos történetről van szó, ugyanis napokban kiderült az is, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter egy másik csetben a műveletekről többek között feleségével, bátyjával és ügyvédjével is értekezett. Elek Péter ennek kapcsán összeszedett jó pár történelmi baklövést, mert azokból bizony nem volt hiány, egynek majdnem áldozata lett Franklin D. Roosevelt amerikai elnök. ","shortLead":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is...","id":"20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"33114150-548f-47cd-869c-972529951452","keywords":null,"link":"/360/20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","timestamp":"2025. április. 23. 19:00","title":"Történelmi baklövések a nándorfehérvári csata tüzes afterjától egy végzetes vécélehúzásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]