Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"954a4f9f-6725-40c0-bb6b-e71375761869","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Játékfilmes eszközökkel és archív felvételekkel idézi meg Hitler propagandaminiszterét a Goebbels, a manipuláció művészete című film. A május elsejétől látható alkotás rendezőjével, Joachim Langgal a goebbelsi propaganda hatékonyságáról, a náci rezsimet kiszolgáló filmrendezőkről beszélgettünk.","shortLead":"Játékfilmes eszközökkel és archív felvételekkel idézi meg Hitler propagandaminiszterét a Goebbels, a manipuláció...","id":"20250424_hvg-joachim-lang-nemet-filmrendezo-joseph-goebbels-naci-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/954a4f9f-6725-40c0-bb6b-e71375761869.jpg","index":0,"item":"ce7114dc-83bb-40f2-9ac6-f73fb7c620da","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-joachim-lang-nemet-filmrendezo-joseph-goebbels-naci-propaganda","timestamp":"2025. április. 24. 17:30","title":"Goebbels tanult a reklámfogásokból, de propagandagépezetének kiépítéséhez kellett más is: a diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosság védelme érdekében. ","shortLead":"A lakosság védelme érdekében. ","id":"20250424_Romania-kezdemenyezte-az-EU-nal-hogy-vegyek-le-a-medvet-a-veszelyeztetett-fajok-listajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"db98e644-61d0-4197-ada8-65df22fbde87","keywords":null,"link":"/zhvg/20250424_Romania-kezdemenyezte-az-EU-nal-hogy-vegyek-le-a-medvet-a-veszelyeztetett-fajok-listajarol","timestamp":"2025. április. 24. 18:50","title":"Románia kezdeményezte az EU-nál, hogy vegyék le a medvét a veszélyeztetett fajok listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európa Tanács Kínzás Megelőzési Bizottsága (CPT) elkészítette és Brüsszelben bemutatta legújabb éves jelentését, amelyben az európai börtönállapotokat térképezték fel. A vizsgálatok középpontjában a túlzsúfoltság, a fogvatartottak közötti hierarchikus viszony és az intézetekben előforduló embertelen bánásmód állt. Magyarország az utóbbi miatt váltott ki aggodalmat.","shortLead":"Az Európa Tanács Kínzás Megelőzési Bizottsága (CPT) elkészítette és Brüsszelben bemutatta legújabb éves jelentését...","id":"20250424_Europa-Tanacs-kinzasellenes-bizottsag-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca.jpg","index":0,"item":"3817f705-5d71-4c90-94d4-0cf4608bd352","keywords":null,"link":"/eurologus/20250424_Europa-Tanacs-kinzasellenes-bizottsag-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 15:16","title":"A magyar börtönökben tapasztalt bánásmód miatt aggódik az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58602993-3577-476c-997d-a8e02feeaff5","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Három napon át zsinórban dolgoznak a képviselők jövő héten – első döntéseikkel megbüntetik a korábban füstgyertyákkal tiltakozó momentumosokat és Hadházy Ákost. Aztán újabb fél évre megszavazzák a rendeleti kormányzást. ","shortLead":"Három napon át zsinórban dolgoznak a képviselők jövő héten – első döntéseikkel megbüntetik a korábban füstgyertyákkal...","id":"20250424_orszaggyules-tavaszi-ulesszak-fustgyertyazo-kepviselok-penzbirsag-elesitesevel-all-ujra-munkaba-hetfon-az-Orszaggyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58602993-3577-476c-997d-a8e02feeaff5.jpg","index":0,"item":"df762971-71c8-45d7-a810-31e4556d0b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_orszaggyules-tavaszi-ulesszak-fustgyertyazo-kepviselok-penzbirsag-elesitesevel-all-ujra-munkaba-hetfon-az-Orszaggyules-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 05:45","title":"A füstgyertyázást megtorló 80 milliós pénzbírság élesítésével áll újra munkába az Országgyűlés hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","shortLead":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","id":"20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"e26ae104-c2bf-4ea6-9d3e-4cb83d201b43","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 22. 21:51","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna semmilyen körülmények között nem ismeri el Oroszország fennhatóságát a Krím félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők találtak anomáliákat. Szerinte nem igaz az alapítványokkal kapcsolatban emlegetett 500 milliárd forintos vagyonvesztés, ahogy az is téves keretezés, hogy Orbán Viktor bármire is utasította volna az ÁSZ-t.","shortLead":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők...","id":"20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906.jpg","index":0,"item":"03baffdd-d00d-4f21-bb26-e3d3430b3eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","timestamp":"2025. április. 23. 13:02","title":"Gyilkolásra használt kenyérszeletelő késhez hasonlította az MNB-alapítványokat az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","shortLead":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","id":"20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75.jpg","index":0,"item":"efd0daee-21e3-4438-9d26-95ab220e3759","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","timestamp":"2025. április. 23. 19:12","title":"Vance: Amerika kihátrál a békefolyamat mögül, ha Oroszország és Ukrajna nem fogadja el a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]