[{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott működését. Minden tiltakozás ellenére a Rábel Krisztina által vezetett tankerület átszervezi a népszerű intézmény működését.","shortLead":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott...","id":"20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"fd785324-3228-46f3-9fa1-a38aee9dc7b2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Na, ezt jól megkaptuk…” – cinikus választ írt a tankerület egy szülői panaszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6ad215-8356-4816-a487-866ab524e898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes provokátor lényegében Jézushoz hasonlította magát, de nem büszkélkedett túlságosan az akciójával.","shortLead":"A fideszes provokátor lényegében Jézushoz hasonlította magát, de nem büszkélkedett túlságosan az akciójával.","id":"20250424_Apacak-vedtek-meg-Magyar-Petert-Bede-Zsolttol-Ferenc-papa-emlekeert-tartott-gyaszmisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f6ad215-8356-4816-a487-866ab524e898.jpg","index":0,"item":"26dc62fa-eb47-44e8-a7b7-b64ed2e1fd3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Apacak-vedtek-meg-Magyar-Petert-Bede-Zsolttol-Ferenc-papa-emlekeert-tartott-gyaszmisen","timestamp":"2025. április. 24. 10:53","title":"Magyar Péter arról írt, hogy apácák védték meg Bede Zsolttól a Ferenc pápa emlékére tartott gyászmisén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször is győztes Groupamával közösen nyert.","shortLead":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször...","id":"20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f.jpg","index":0,"item":"9e06a6d7-ac9b-4e73-bde9-a1b27ee3deb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 23. 08:10","title":"Ismét Mészáros cége viheti a gyermekek balesetbiztosítását évi közel százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784623ab-d862-4719-9db9-a90df98dc65c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente 1,2 millió forintos jutalomban részesítenek egy pályakezdő vagy középgenerációs írót.","shortLead":"Évente 1,2 millió forintos jutalomban részesítenek egy pályakezdő vagy középgenerációs írót.","id":"20250423_Simon-Bettina-nyerte-a-Hazai-Attila-Irodalmi-Dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/784623ab-d862-4719-9db9-a90df98dc65c.jpg","index":0,"item":"af3e6fc3-51c4-4f58-8d8e-5ecb342c9403","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Simon-Bettina-nyerte-a-Hazai-Attila-Irodalmi-Dijat","timestamp":"2025. április. 23. 10:19","title":"Simon Bettina nyerte a Hazai Attila Irodalmi Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos terhet ró az amerikai fogyasztókra is.","shortLead":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos...","id":"20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"52b461a9-3b32-453d-aea8-d2f6b3049314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 09:40","title":"Tizenkét amerikai állam perel Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac95a0b-8b7c-438f-b2c9-5490587a242e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina elmondása szerint a minisztériumi egyeztetésen vázlatszintű terveket mutattak nekik, de az kiderült belőlük, hogy a 12 ezer kollégiumi férőhely megépülne.","shortLead":"Baranyi Krisztina elmondása szerint a minisztériumi egyeztetésen vázlatszintű terveket mutattak nekik, de az kiderült...","id":"20250423_kisajatitas-fovaros-ferencvaros-ingatlanok-diakvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac95a0b-8b7c-438f-b2c9-5490587a242e.jpg","index":0,"item":"60bd3936-9c83-4a17-949a-16429d44f6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_kisajatitas-fovaros-ferencvaros-ingatlanok-diakvaros","timestamp":"2025. április. 23. 07:21","title":"Kisajátította a Diákváros területeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]