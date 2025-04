Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri a szabadulásáért küzdőket, hogy szervezzenek tüntetést az izraeli miniszterelnök rezidenciája elé.","shortLead":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri...","id":"20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b.jpg","index":0,"item":"ffa437ca-2681-43f8-98b6-d82b442d29b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","timestamp":"2025. április. 23. 19:06","title":"Magyar állampolgárságú túszról tett közzé videót a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","shortLead":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","id":"20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75.jpg","index":0,"item":"efd0daee-21e3-4438-9d26-95ab220e3759","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","timestamp":"2025. április. 23. 19:12","title":"Vance: Amerika kihátrál a békefolyamat mögül, ha Oroszország és Ukrajna nem fogadja el a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük arra, hogy Ferenc pápa temetése és az utód megválasztása közötti időszakban milliók utaznának oda az egyébként is óriási tavaszi turistatömegen felül. ","shortLead":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük...","id":"20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5.jpg","index":0,"item":"f810b6ab-0c6b-4c2e-8596-7ca35296ceb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:55","title":"Hogyan birkózik meg Róma azzal, hogy hirtelen a fél világ oda szeretne utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal azonban nem csak a magyar kormánynak szólt be, szerinte ez közép-európai hagyomány.","shortLead":"Ezúttal azonban nem csak a magyar kormánynak szólt be, szerinte ez közép-európai hagyomány.","id":"20250424_Hernadi-Zsoltnak-elege-van-az-extraprofit-adokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"31d54b0f-f31d-493e-8f6f-546a25473ba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Hernadi-Zsoltnak-elege-van-az-extraprofit-adokbol","timestamp":"2025. április. 24. 12:16","title":"Hernádi Zsoltnak elege van az extraprofitadókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","shortLead":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","id":"20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"c1241370-d452-4043-b802-438d84370c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 23. 09:43","title":"Áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","shortLead":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","id":"20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2.jpg","index":0,"item":"9913c7ca-c7cd-4967-bdc2-4b4ffbc7f670","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","timestamp":"2025. április. 24. 16:21","title":"Újra kiadják a New Kids On The Block legendás albumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A csúcsra járó naperőművek mellett alig volt termelési igény húsvéthétfőn. A másik oldalról nézve az alaptermelés (mint Paks) mellett szinte az összes szolártermelés fölösleges volt, ugyanannyi ment ugyanis exportra.","shortLead":"A csúcsra járó naperőművek mellett alig volt termelési igény húsvéthétfőn. A másik oldalról nézve az alaptermelés (mint...","id":"20250423_husvetkor-az-osszes-napelem-exportra-termelt-energiamix-tultermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6.jpg","index":0,"item":"3b241791-bdab-4a28-8e2b-6fb7ae567a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_husvetkor-az-osszes-napelem-exportra-termelt-energiamix-tultermeles","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Patrióta zöldpolitika” magyar módra: húsvétkor szinte az összes napelem exportra termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. Kielemeztük a kormányfő olykor standupos elemekkel tűzdelt, erős kijelentéseit. ","shortLead":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után...","id":"20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa.jpg","index":0,"item":"cde2fe23-afc2-4070-8cc8-572ff64da84f","keywords":null,"link":"/360/20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","timestamp":"2025. április. 24. 19:00","title":"Nem múlt el magától Magyar Péter egotripje, ezért is mondhatja azt Orbán, hogy „a hagyományos politika nem biztos, hogy elég a győzelemhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]