[{"available":true,"c_guid":"50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","shortLead":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","id":"20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb.jpg","index":0,"item":"e6245445-50af-439d-a155-59eaaf5f8fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Már George Russellnek is van Mercedes-AMG One-ja, kölcsön is adta Alex Albonnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb17b94-1561-4113-acc1-ffaa01f3240e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint Hollandia azért különösen vonzó célpont, mert számos nemzetközi szervezet székhelye található az országban, erőteljes támogatást nyújt Ukrajnának, otthont ad Rotterdam kikötőjének, valamint fejlett csúcstechnológiai szektorral rendelkezik.","shortLead":"A szervezet szerint Hollandia azért különösen vonzó célpont, mert számos nemzetközi szervezet székhelye található...","id":"20250422_holland-hirszerzes-orosz-hibrid-hadviseles-kibertamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb17b94-1561-4113-acc1-ffaa01f3240e.jpg","index":0,"item":"346563b1-fabe-4807-b265-edc3f6533af9","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_holland-hirszerzes-orosz-hibrid-hadviseles-kibertamadasok","timestamp":"2025. április. 22. 12:55","title":"Holland katonai hírszerzés: Oroszország fokozza a hibrid támadásokat Hollandia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szándékosan előidézett baleset 2022-ben történt.","shortLead":"A szándékosan előidézett baleset 2022-ben történt.","id":"20250423_Gaspar-Gyozo-ongyilkossagot-kiserelt-meg-2022-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"484d6ce1-4536-47e1-8cd9-4165cb418d32","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Gaspar-Gyozo-ongyilkossagot-kiserelt-meg-2022-ben","timestamp":"2025. április. 23. 10:33","title":"Gáspár Győző azt állítja, öngyilkos akart lenni, amikor az árokba hajtott autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre magasabbak a bírságok, és egyre több a kamera is.","shortLead":"Egyre magasabbak a bírságok, és egyre több a kamera is.","id":"20250422_56-milliard-forint-birsagot-fizettek-tavaly-a-gyorshajtok-minden-korabbi-rekordot-megdontve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774.jpg","index":0,"item":"cf13ba12-0b5c-4752-80ba-d0a79fd2bff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_56-milliard-forint-birsagot-fizettek-tavaly-a-gyorshajtok-minden-korabbi-rekordot-megdontve","timestamp":"2025. április. 22. 16:52","title":"Rekordösszeget termeltek a gyorshajtók, 56 milliárd forint a kiszabott bírságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ae798-0116-4789-9d11-16a511e7c09d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kormányzati spórolás közepette több ezer dollárba kerülhetett az átalakítás.","shortLead":"A kormányzati spórolás közepette több ezer dollárba kerülhetett az átalakítás.","id":"20250423_pete-hegseth-pentagon-sminkszoba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148ae798-0116-4789-9d11-16a511e7c09d.jpg","index":0,"item":"0e89e9bb-57cd-458d-ac65-d41ec19ea684","keywords":null,"link":"/elet/20250423_pete-hegseth-pentagon-sminkszoba","timestamp":"2025. április. 23. 20:34","title":"Az amerikai védelmi miniszter sminkszobát csináltatott a Pentagonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre válaszolni már csak azért is nagyon nehéz, mert az elmúlt években kinevezett pápaválasztó bíborosok gyakran egymást sem igazán ismerik. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus, a Vigilia folyóirat főszerkesztője tájékozódási pontokat ad a katolikus egyház “hogyan továbbját” illetően.","shortLead":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f.jpg","index":0,"item":"c7f6a17c-d2f0-4a7e-836f-0219f8da50d6","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","timestamp":"2025. április. 22. 15:00","title":"Vannak jelek, amelyek árulkodhatnak arról, kiket tekintett lehetséges utódjának Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálja, hogy amivel eddig nem foglalkozott és semmilyen jelentőséget nem tulajdonított neki, azt iszonyatosan sokan nézik. ","shortLead":"Sajnálja, hogy amivel eddig nem foglalkozott és semmilyen jelentőséget nem tulajdonított neki, azt iszonyatosan sokan...","id":"20250422_Sajnalom-jelentette-be-Gulyas-Gergely-uj-TikTok-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"b9736f97-364a-48a7-81a8-e43b5f7e81b8","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Sajnalom-jelentette-be-Gulyas-Gergely-uj-TikTok-oldalat","timestamp":"2025. április. 22. 20:16","title":"„Sajnálom” – jelentette be Gulyás Gergely új TikTok-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","shortLead":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","id":"20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"ff45ba00-c844-40bd-b06a-dd7d7d18dcad","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","timestamp":"2025. április. 24. 09:22","title":"Orbán ott tartott fórumot, ahonnan Pottyondy Edinát kitiltották, mert a polgármester szerint oda nem való a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]