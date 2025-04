Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","shortLead":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","id":"20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88.jpg","index":0,"item":"451f1a42-d4c7-41f9-bda1-074e586549a9","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","timestamp":"2025. április. 28. 10:36","title":"Nem nyitnak ki a Penny üzletei május elsején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","shortLead":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","id":"20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10.jpg","index":0,"item":"a790a447-a03e-460e-b47c-e7af24ed112d","keywords":null,"link":"/elet/20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","timestamp":"2025. április. 28. 07:00","title":"Ne stresszeljen a fehérjebevitelen, de ezt a néhány tanácsot érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton elkezdtek kipotyogni belőle.","shortLead":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton...","id":"20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"c4446c13-35cc-4125-b127-de2c4c25c6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","timestamp":"2025. április. 27. 16:04","title":"Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb négy ember meghalt, és több százan megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász város kikötőjében – közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Legkevesebb négy ember meghalt, és több százan megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás...","id":"20250426_Mar-negy-halottja-van-az-irani-kikotoben-tortent-titokzatos-robbanasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598.jpg","index":0,"item":"bd46b856-d0a2-4d37-905f-173862c571f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Mar-negy-halottja-van-az-irani-kikotoben-tortent-titokzatos-robbanasnak","timestamp":"2025. április. 26. 16:04","title":"Már négy halottja van az iráni kikötőben történt robbanásnak, aminek még mindig nem tudják az okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. április. 28. 07:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De jó híreket is kaptak a helyiek.","shortLead":"De jó híreket is kaptak a helyiek.","id":"20250426_balatonfoldvar-parkolas-fizetos-egesz-evben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc.jpg","index":0,"item":"b615bc5a-8810-45ff-a2fd-133b960b76ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_balatonfoldvar-parkolas-fizetos-egesz-evben","timestamp":"2025. április. 26. 16:02","title":"Egész évben fizetős lesz a parkolás Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e321430f-4af5-4dd9-acbf-55485d253551","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A latin-amerikai irodalmi boom utolsó nagy alakjaként emlegetik Mario Vargas Llosa perui írót, aki élete nagy részét Európában élte le, a halál azonban szülőföldjén érte.","shortLead":"A latin-amerikai irodalmi boom utolsó nagy alakjaként emlegetik Mario Vargas Llosa perui írót, aki élete nagy részét...","id":"20250427_hvg-mario_vargas_llosa_vilaga_kesei_nobeldij_pofon_garcia_marqueznek_otthonosan_mozgott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e321430f-4af5-4dd9-acbf-55485d253551.jpg","index":0,"item":"e4dc0a1b-5d65-480b-a11a-54de5bd0bd11","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-mario_vargas_llosa_vilaga_kesei_nobeldij_pofon_garcia_marqueznek_otthonosan_mozgott","timestamp":"2025. április. 27. 12:27","title":"A Nobel-díjas focikommentátor, aki képen törölte García Márquezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]