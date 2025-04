Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet, vagy egy offshore-számlát a nevén. Beszélt állítólagos bennfentes kereskedelmes ügyéről is: „ha véletlen ezzel börtönbe tud záratni, lelke rajta” – üzente a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet...","id":"20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"cbc5c9db-8166-450f-b8dd-5a9eeac206c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 07:33","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz droggal és szexvideókkal akarja őt lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaság az év elején először zsugorodott 2022 óta, amit a vámok bevezetése előtti óriási mértékű importnövekedés, valamint a visszafogottabb lakossági költekezés okozott.","shortLead":"Az amerikai gazdaság az év elején először zsugorodott 2022 óta, amit a vámok bevezetése előtti óriási mértékű...","id":"20250430_Egyesult-Allamok-GDP-csokkenes-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"d31a6e5a-935b-4e8a-98e1-f92be23a4c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Egyesult-Allamok-GDP-csokkenes-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. április. 30. 15:01","title":"Trumpnak elég volt kimondania a vám szót, és megnyekkent az amerikai GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0525ecd5-8e61-464d-901f-7c5aee663ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hatóságok felülbírálták a korábbi döntést, miszerint Peter Kazimír ügye elévült.","shortLead":"A hatóságok felülbírálták a korábbi döntést, miszerint Peter Kazimír ügye elévült.","id":"20250429_hvg-Szlovakia-Peter-Kazimir-jegybankelnok-Robert-Fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0525ecd5-8e61-464d-901f-7c5aee663ecd.jpg","index":0,"item":"712a8ff8-2f17-4ae6-bc04-15e6de0bf4dc","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Szlovakia-Peter-Kazimir-jegybankelnok-Robert-Fico","timestamp":"2025. április. 29. 13:01","title":"Mégsem menekül meg a korrupció gyanúja miatt indult eljárástól a szlovák jegybankelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két hétig tartott.","shortLead":"Két hétig tartott.","id":"20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671.jpg","index":0,"item":"5d2f18ee-23e1-42dd-9b62-b342fe697271","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","timestamp":"2025. április. 29. 05:52","title":"Befejezték blokádjukat az egyetemisták a szerb közmédia épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív lett.","shortLead":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív...","id":"20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"2ea4440d-2c14-4562-8f9f-c1b856420ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","timestamp":"2025. április. 28. 18:47","title":"Megállapították Gene Hackman halálának okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 16 éves fiú 3 emberrel végzett egy fodrászszalonban.","shortLead":"A 16 éves fiú 3 emberrel végzett egy fodrászszalonban.","id":"20250430_uppsala-lovoldozes-gyanusitott-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"358d4322-2040-4b65-b728-6cfea6cea662","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_uppsala-lovoldozes-gyanusitott-elfogas","timestamp":"2025. április. 30. 11:07","title":"Elfogták az uppsalai lövöldözés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]