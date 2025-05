Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – mondja Trump, aki szerint az amerikaiak túlnyomó többsége tiszteli és elismeri Elon Muskot.","shortLead":"„Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – mondja Trump, aki szerint az amerikaiak...","id":"20250501_Trump-Musk-szabadon-donthet-arrol-meddig-vegzi-a-feher-hazi-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"9a226425-31f8-4035-8b2f-42ddffe70a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_Trump-Musk-szabadon-donthet-arrol-meddig-vegzi-a-feher-hazi-munkajat","timestamp":"2025. május. 01. 08:44","title":"Trump: Musk szabadon dönthet arról, meddig végzi a fehér házi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15988ca8-79c2-44e4-9826-f2a68bd8d231","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó nem felejtette el köszönetet mondani azoknak, akik mellette és sorstársai mellett álltak, illetve állnak megmutatva azt, hogy az emberek igenis jók. ","shortLead":"A brit uralkodó nem felejtette el köszönetet mondani azoknak, akik mellette és sorstársai mellett álltak, illetve...","id":"20250430_karoly-kiraly-rakdiagnozis-paciensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15988ca8-79c2-44e4-9826-f2a68bd8d231.jpg","index":0,"item":"d27c3e56-5948-46f8-9eb6-294eab3787d4","keywords":null,"link":"/elet/20250430_karoly-kiraly-rakdiagnozis-paciensek","timestamp":"2025. április. 30. 21:34","title":"III. Károly király szívhez szóló üzenetben szólt azokhoz, akiknél hozzá hasonlóan rákbetegséget diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67161013-ee55-415d-959a-8f1f1aa9060a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kásás Tamás ritkán ad interjút, a Penge podcasttal azonban kivételt tett, így hat olimpiai aranyérem tapasztalata sűrűsödött össze a stúdióban. Az évezred egyik legnagyobb pólósa nyíltan beszélt arról, miért próbált eltávolodni a vízilabdától, a rossz tulajdonságairól, a kényelmetlen sztárszerepről, önmarcangolásról és önazonosságról, hogy miért érezte magát sokkal jobban Olaszországban, és hogy miért bánta meg a róla szóló könyvet. Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak elmondta azt is, miért gondolja úgy, hogy a mostani élsportolókhoz képest nagyon amatőrök voltak, és miért volt elég belenézniük egymás szemébe egy-egy csata előtt a válogatottban.","shortLead":"Kásás Tamás ritkán ad interjút, a Penge podcasttal azonban kivételt tett, így hat olimpiai aranyérem tapasztalata...","id":"20250502_kasas-tamas-penge-podcast-interju-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67161013-ee55-415d-959a-8f1f1aa9060a.jpg","index":0,"item":"4ffbba0d-ff5a-4a9a-81e8-23222e6ec5a7","keywords":null,"link":"/elet/20250502_kasas-tamas-penge-podcast-interju-szilagyi-aron","timestamp":"2025. május. 02. 07:00","title":"Kásás Tamás: Nem azt látták bennem, aki vagyok – Penge podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lesz nagy csodálkozás, amikor kijönnek a számok 2025 első negyedévéről – ígérte fél éve Orbán Viktor, és tényleg lett, csak nem úgy, ahogy ő gondolta: megdöbbentően gyengén teljesít a magyar gazdaság. Hol van már az idő, amikor a kormány azt mondta, megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint?","shortLead":"Lesz nagy csodálkozás, amikor kijönnek a számok 2025 első negyedévéről – ígérte fél éve Orbán Viktor, és tényleg...","id":"20250501_Repulorajt-attores-novekedes-igeret-orulet-ner-gdp-valsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd.jpg","index":0,"item":"e2fcf951-b299-49cb-8462-548b61bdfb6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Repulorajt-attores-novekedes-igeret-orulet-ner-gdp-valsag-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Repülőrajtot és magyar áttörést ígért a kormány 2025 elejére, aztán szembejött a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós polgárokat. Pedig a nagy ibériai áramszünet megmutatta, milyen fontos készülni a kritikus helyzetekre. Közben itthon nem könnyű hivatalos tájékoztatáshoz jutni arról, hogy mi a teendő hasonló esetben. Pedig sok múlik a lakosság felkészültségén, mondta Vasárus Gábor, aki régóta foglalkozik a klímaváltozással összefüggő katasztrófahelyzetekre való felkészüléssel.","shortLead":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós...","id":"20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b.jpg","index":0,"item":"aa81d0c9-5e11-416f-93f4-72d6627c4a19","keywords":null,"link":"/360/20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 10:30","title":"Blackout után: az évek óta veszélyhelyzetekre hivatkozó kormány épp a valódi veszélyhelyzet kockázatát neveti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fffebe4-a1c6-4ccf-b6a9-a9c8cd96aa09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ránki Sára a Válasz Online podcastjében mesélte el, hogyan lehetett egy hangfelvétel alapján megállapítani, hogy Gyárfás Tamás Portik Tamással beszélgetve széttárta a kezét.","shortLead":"Ránki Sára a Válasz Online podcastjében mesélte el, hogyan lehetett egy hangfelvétel alapján megállapítani...","id":"20250501_Gyarfas-ugy-hangfelvetelek-Portik-Tamas-Fenyo-gyilkossag-birosagi-szakerto-Ranki-Sara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fffebe4-a1c6-4ccf-b6a9-a9c8cd96aa09.jpg","index":0,"item":"d1c31e56-129c-4313-a640-cb449c920c77","keywords":null,"link":"/kultura/20250501_Gyarfas-ugy-hangfelvetelek-Portik-Tamas-Fenyo-gyilkossag-birosagi-szakerto-Ranki-Sara-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 10:27","title":"Eddig nem ismert részleteket árult el a Gyárfás-Portik-hangfelvételekről a Fenyő-gyilkosság bírósági szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]