A New York-i Metropolitan Múzeum jótékonysági estje, a Met-gála rendszerint az év legbizarrabb és legrongyrázósabb divateseménye. Ilyenkor a divatházak és tervezőik a legextrémebb költeményeikbe öltöztetik fel a filmsztárokat, zenészeket, celebeket. Idén sem volt ez másként, május első hétfőjén rengeteg híresség érkezett vörösszőnyegezni, sokan közülük a megadott tematika, az úgynevezett fekete dandy stílus jegyében. A fekete diaszpórára jellemző elegáns öltözködési stílusról kiállítás is nyílik majd a múzeumban, a gála tulajdonképpen ennek a nyitánya is volt.

Az 1900-as évek közepe óta futó jótékonysági estet a Metropolitan divatintézetének dedikálják, és gyakran hivatkoznak rá úgy, mint a divatvilág Super Bowljára. Hogy ezt a rangot elérte, elsősorban Anna Wintournak, az iparág egyik legbefolyásosabb szereplőjének köszönhető, aki az esemény elnökeként akár egyszemélyben is meghozza a végső döntést, melyik tervező melyik vendéget öltözteti, és hogy ki vehet részt egyáltalán a gálán.

A Vogue egyet jelentett Audrey Hepburnnel és Grace Kellyvel, aztán jött Madonna, és beütött a ’90-es évek A ’90-es évek divatiparáról és a világ egyik leghíresebb divatmagazinjáról készült hatrészes dokumentumsorozat , amelyből kiderül, hogy miért volt Kate Moss anti-szupermodell, hogyan lehetett akkora hatása egy biztosítótűkkel összefogott Versace-ruhának, hogy még mindig beszélünk róla, és mit tud Anna Wintour, aki tényleg soha nem veszi le a napszemüvegét.

Idén társelnök volt Pharrell Williams, Lewis Hamilton, A$AP Rocky és LeBron James, a szervezőbizottságban pedig ott volt mások mellett Edward Enninful divatszerkesztő, Ayo Edebiri színésznő, Spike Lee rendező és Janelle Monáe énekesnő is. A divatházak, tervezők között olyan nevek képviseltették magukat, mint Marc Jacobs, a Valentino, a Givenchy, a Prada, a Louis Vuitton vagy a Miu Miu. Az este egyik nagy meglepetése az volt, hogy Rihanna gömbölyödő hassal jelent meg, így tudatva a nyilvánossággal, hogy harmadik gyerekét várja – habár ezzel kicsit ellopta a showt, érdemes néhány pillantást vetni például Sabrina Carpenter, Diana Ross, Demi Moore és Whoopi Goldberg szettjére is a galériánkban:

