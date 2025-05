Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai liberálisok és szociáldemokraták azzal vádolják a konzervatívokat, hogy összeállnak az éppen jelentősen előretörő szélsőjobbal, amikor az EU legnagyobb pártcsaládjaként kampányt indítottak azon a címen, hogy ki kell vizsgálni, miként gazdálkodnak az uniós pénzekkel a civil mozgalmak.","shortLead":"Az európai liberálisok és szociáldemokraták azzal vádolják a konzervatívokat, hogy összeállnak az éppen jelentősen...","id":"20250506_Politico-EU-Neppart-Szocialdemokratak-Liberalisok-Zoldek-szelsojobb-civil-szervezetek-cordon-sanitaire-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"68fc396a-6980-4738-8373-7d9507303a80","keywords":null,"link":"/360/20250506_Politico-EU-Neppart-Szocialdemokratak-Liberalisok-Zoldek-szelsojobb-civil-szervezetek-cordon-sanitaire-vege","timestamp":"2025. május. 06. 15:30","title":"Politico-összeállítás: Orbán és a Patrióták dörzsölhetik a tenyerüket a Néppárt civilek elleni háborúja nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"K. András az utolsó szó jogán tagadta, hogy meg akarta ölni a testvérét.","shortLead":"K. András az utolsó szó jogán tagadta, hogy meg akarta ölni a testvérét.","id":"20250506_penzes-henrietta-gyilkossag-k-andras-muki-fojtogatas-fegyhazbuntetes-kulonos-visszaeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf.jpg","index":0,"item":"1d3fad38-bcb6-4578-bd9c-84bbc1fc617e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_penzes-henrietta-gyilkossag-k-andras-muki-fojtogatas-fegyhazbuntetes-kulonos-visszaeso","timestamp":"2025. május. 06. 12:55","title":"Nővére fojtogatásáért húsz év fegyházat kapott Pénzes Henrietta pár éve szabadult gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra képes tagjainak logikus lépése lehet, hogy a 2026-os összeomlás előtt önként távoznak a közéletből. Vagy más számítás van a háttérben? Vélemény.","shortLead":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra...","id":"20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723.jpg","index":0,"item":"07301723-9da1-4d3b-8c5f-8dd49fc94c55","keywords":null,"link":"/360/20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","timestamp":"2025. május. 07. 08:00","title":"Hamvay Péter: Miért vetíti előre Orosz Anna távozása a Momentum megszűnését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően áldozatai is vannak a támadásnak.","shortLead":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően...","id":"20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845.jpg","index":0,"item":"05cf16cb-d6a5-42cc-9366-a3023610396d","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","timestamp":"2025. május. 05. 21:57","title":"Izrael válaszcsapást mért a jemeni lázadókra a Ben Gurion repülőtér megtámadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort miniszterelnököt az Országgyűlés azonnali kérdések órájában, hogy megvan-e még az ország aranytartaléka. A kormányfő állította, saját szemével látta a készletet, és nemrég még megvolt. ","shortLead":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort...","id":"20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203.jpg","index":0,"item":"e59b50c6-6f82-47e8-967d-5fd687c7cb8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","timestamp":"2025. május. 05. 14:07","title":"Orbán Viktor a Parlamentben az újdörögdi gránátbalesetről: Ez a hölgy a mi hősünk, nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Van még esélye egy demokratikus Romániának? Amerika még nem fordult át tekintélyuralomba, de hanyatlik a liberális demokrácia. A raktárakban és a szállításban dolgozó munkások lesznek a Trump-féle sokkterápia első áldozatai. A sajtószabadság múlik azon, fennmarad-e a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Van még esélye egy demokratikus Romániának? Amerika még nem fordult át tekintélyuralomba, de hanyatlik a liberális...","id":"20250506_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bf3c0b99-ab20-4ff4-8049-4229dfb7aebb","keywords":null,"link":"/360/20250506_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 06. 10:30","title":"„Forrongás érezhető Budapest utcáin” – helyszíni riport a Die Weltben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","shortLead":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","id":"20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e.jpg","index":0,"item":"746056c4-beb3-41eb-bb7f-d328406af829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","timestamp":"2025. május. 05. 12:44","title":"Európába csábítanák a Trump elől menekülő amerikai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni a vadonba.","shortLead":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni...","id":"20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da.jpg","index":0,"item":"0feca998-2e64-48e9-9e30-98d861fff39d","keywords":null,"link":"/elet/20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","timestamp":"2025. május. 05. 17:17","title":"Kesztyűbábbal etetik a keselyűfiókát, hogy ne a gondozójához kötődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]