[{"available":true,"c_guid":"48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jekatyerina Barabas április végén hagyta el hazáját, és Franciaországba menekült.","shortLead":"Jekatyerina Barabas április végén hagyta el hazáját, és Franciaországba menekült.","id":"20250505_oroszorszag-ujsagiro-szokes-reszletek-jekatyerina-barabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5.jpg","index":0,"item":"c209ffc5-407c-4673-8796-81024b5b9a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_oroszorszag-ujsagiro-szokes-reszletek-jekatyerina-barabas","timestamp":"2025. május. 05. 17:08","title":"„Az orosz börtön rosszabb, mint a halál” – szökésének részleteiről beszélt az Oroszországban letartóztatott újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó neurotechnológiai vállalatok a felhasználói adatokat. Aggodalmuk érthető, hiszen az, amit az emberi agy tárol, valóban a legszemélyesebb szféra.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó...","id":"20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5.jpg","index":0,"item":"c52be748-c488-4b14-93ee-66d5a55f5fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","timestamp":"2025. május. 07. 09:03","title":"Segítség, árulják az agyamban őrzött adatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","shortLead":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","id":"20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1.jpg","index":0,"item":"5094e3dd-3683-42b4-b93e-54982c637713","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 05. 14:46","title":"Elrabolták a kriptovállalkozó apját, levágták az ujjait, a francia rendőrség szabadította ki a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd822d21-ce96-49e3-a547-5e9863d314f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatmilliárd dollárral kevesebbet kaphat a NASA 2026-ban, ha az amerikai Kongresszus megszavazza Donald Trump költségvetési tervét.","shortLead":"Hatmilliárd dollárral kevesebbet kaphat a NASA 2026-ban, ha az amerikai Kongresszus megszavazza Donald Trump...","id":"20250505_nasa-koltsegvetes-2026-trump-kormany-trump-adminisztracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd822d21-ce96-49e3-a547-5e9863d314f0.jpg","index":0,"item":"ae7a37a7-ace0-4cae-acc8-70527526e11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-koltsegvetes-2026-trump-kormany-trump-adminisztracio","timestamp":"2025. május. 05. 16:03","title":"A NASA történetének legnagyobb költségcsökkentését tervezi a Trump-kormány, törölhetik az egyik legfontosabb holdprojektet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban az mindenképpen különös, hogy még világháborús hajóroncsot is kínálnak, sőt vesznek itt.","shortLead":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban...","id":"20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873.jpg","index":0,"item":"647d4364-ae98-441e-8477-5f2e368d8dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","timestamp":"2025. május. 07. 12:03","title":"140 ezer forintért vett valaki a Facebookon egy I. világháborús hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","shortLead":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","id":"20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113.jpg","index":0,"item":"fd070026-5aa6-4f54-99c3-b21928ff867e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","timestamp":"2025. május. 05. 20:20","title":"Egyedi Mercedes-AMG készült Brad Pitt F1-es filmje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető, hogy a bennfentes kereskedelem vádja áll a háttérben.","shortLead":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető...","id":"20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e.jpg","index":0,"item":"69ec232c-1cee-4237-ae20-81f47e7df42b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 07:48","title":"Harmadik alkalommal is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2d36b6-9e4e-45ca-9f9b-2ea21ad7c6ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán nagy figyelmet szentel annak, hogy semmilyen információ ne szivárogjon ki a pápaválasztásról. ","shortLead":"A Vatikán nagy figyelmet szentel annak, hogy semmilyen információ ne szivárogjon ki a pápaválasztásról. ","id":"20250505_vatikani-dolgozok-titoktartas-kiatkozas-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2d36b6-9e4e-45ca-9f9b-2ea21ad7c6ee.jpg","index":0,"item":"80799d31-416a-4625-88e1-e521045d8b62","keywords":null,"link":"/elet/20250505_vatikani-dolgozok-titoktartas-kiatkozas-konklave","timestamp":"2025. május. 05. 18:26","title":"Tilos szivárogtatni a konklávéról, kiközösítik a bíborost, aki ezt megszegi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]