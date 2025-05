Miközben David Attenborough évtizedeken át úgy mutatta meg nekünk a természetet, ahogyan még sohasem láttunk, nekünk, nézőknek, embereknek is tükröt tartott. A műsorainak, megszólalásainak az egyik legfontosabb üzenete volt, hogy kapcsolódunk minden élőlényhez, amely ezen a bolygón van. Segített megérteni a környezetünket, de rámutatott a felelősségünkre is. Ahogy teltek az évek, ez az üzenete egyre erősebb lett. Összetéveszthetetlen hangja mozgósította nemcsak a rácsodálkozást, hanem a lelkiismeretet is, és generációkat ébresztett rá arra, mennyire sürgető a természeti világunk védelme.

A tévés legenda hetven éve készít természetfilmeket, és nagyon is tisztában van azzal, hogy az ismeretterjesztő adások milyen hatással voltak a nézőkre. „A világ sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben lenne most, ha nem lennének természetfilmes műsorok” – mondta tavaly. Attenborough műsorvezetői pályafutása 1954-ben kezdődött, az Egyesült Királyságban akkor még csupán 3,2 millió embernek volt televíziós előfizetése. Akkoriban az olyan műsorok, mint a Zoo Quest, még azt a bevett és elfogadott gyakorlatot mutatták be, ahogy vadon élő állatokat fognak be az állatkertek számára.

David Attenborough műsorai ma már azt a határozott üzenetet közvetítik, hogy a természetet minden eddiginél nagyobb veszély fenyegeti. Azt pedig, hogy az emberek tisztában vannak ezzel a problémával, ő az ismeretterjesztő, természettudományos műsorokra vezeti vissza.

Attenborough mindig megtalálja a módját, hogy a bolygó és az élő környezet megőrzésének a fontosságát türelemmel és hitelességgel közvetítse, az üzenete így válik megkerülhetetlenné. Nem kioktat, hanem felismerésekhez vezet el.

Öt évvel ezelőtt egyfajta ultimátumot intézett az emberiséghez szokás szerint lélegzetelállító természeti felvételekkel – és ezúttal a saját életével, a saját emlékeivel és tapasztalataival – nyomatékosítva. Az A Life on Our Planet (Egy élet a bolygónkon) Attenborough tanúvallomása volt, csaknem egy évszázad felhalmozott tudásával és levont következtetéseivel. És Sir David már akkor is azt mondta, hogy nagy a gáz.

Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban.

Közben nem szűnt meg soha rácsodálkozni a világra. 95 évesen is Az élet színeiről (Life in Colour) mesélt, az életet ünnepelte, és azt az elképesztő leleményességet, amellyel az evolúció mindent megtesz azért, hogy az élet fennmaradjon. És miközben ebben a filmben is elképesztő felvételeket mutatott, finoman jelezte azt is, hogy a világ nem körülöttünk forog, hogy a bolygónk valósága sokkal bonyolultabb, mint amit érzékelni tudunk belőle.

David Attenborough 95 éves korára színesebbnek látja a világot, mint bárki más A televíziózást ma már nehéz elképzelni nélküle, a természetfilmezéssel pedig új műfajt teremtett, amely az elmúlt évtizedekben teljesen összenőtt a személyiségével és a hangjával. David Attenborough ma 95 éves, és még mindig képes rácsodálkozni a világra.

99 évesen saját bevallása szerint a legfontosabb filmjét készítette el. A születésnapján, május 8-án debütáló Ocean (Óceán) című filmjében megosztja a nagy felismerését: „Közel 100, a Földön eltöltött év után végre megértettem, hogy a bolygón található legfontosabb hely nem a szárazföldön, hanem a tengeren található”. A filmkészítők azt remélik, hogy mint annak idején a Blue Planet II (A kék bolygó II) nagy hatással volt arra, ahogy a műanyag-használathoz viszonyulunk, úgy Attenborough legújabb filmje az óceánok kizsákmányolásával szemben változtatja majd meg a nézeteinket és a hozzáállásunkat.

A cápák és teknősök, amelyek még a dinoszauruszokat is túlélték, talán nem fogják túlélni az ipari vonóhálós hajók százezreit, amelyek az óceán minden szegletében próbálják kiszorítani a tengeri életet és a part menti halászközösségekkel – figyelmeztet a lehetséges veszteségekre Attenborough, aki azzal is szembesít, hogy ma már felháborodást vált ki az őserdő legbulldózerezése, mégis ugyanezt tesszük a vizek mélyén minden nap. Nem titkolt célja, hogy ezen is felháborodjunk, de reményt is ad, amikor azt mondja, az óceán gyorsabban helyre tud állni, mint azt képzelnénk.

A 99 éves Sir David Attenborough tiszteletére a BBC Earth egész májusban vetíti a meghatározó alkotásait. Látható lesz többek között a Dinasztiák, A fagy birodalma, a Kék bolygó és Az emlősök is. Mi pedig elgondolkodhatunk a kérdésen, a kérdés: vajon képesek leszünk-e akkor is meglátni ezt a sok csodát ezen a bolygón, amikor ő már nem tudja megmutatni nekünk?